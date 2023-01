Promi-Sause an Silvester: Oliver Pocher feiert mit Ex Alessandra und Ehefrau Amira

In der Nähe von Kitzbühel haben die VIPs das Jahr 2022 ausklingen lassen und gemeinsam Silvester gefeiert. Oliver Pocher hatte gleich zwei weibliche Begleitungen an seiner Seite.

Es dürfte die letzte Promi-Party des vergangenen Jahres und gleichzeitig die erste in 2023 gewesen sein. Im Biohotel Stanglwirt in Going, nahe Kitzbühel, feierten geladene VIP-Gäste den Jahreswechsel und ließen die Korken knallen.

Digitales Feuerwerk: So feierten die Promis ins neue Jahr

Es wurde gebusselt – wie bei "The BossHoss"-Frontmann Sascha Vollmer und Ehefrau Jenny –, gemeinsam angestoßen und den Klängen von musikalischen Stars wie Rea Garvey und Lisa Mauracher gelauscht. Da erhob sogar Alt-Rocker Peter Maffay sein Glas.

Um 0 Uhr wurde, statt real zu böllern, digitales Feuerwerk auf einer Leinwand abgefeuert. Dazu rieselten Konfetti und Luftschlangen zum Jahreswechsel von der Decke.

Patchwork-Glück: Oliver Pocher Arm in Arm mit Ehefrau Amira und Ex Alessandra

Auch Oliver Pocher war extra für die Promi-Sause zu Silvester nach Österreich gereist. An seiner Seite präsentierte er sich mit Ehefrau Amira, die bis über beide Ohren strahlte.

Doch auch Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden war auf der Party geladen. Ob das gut ausgegangen ist? Ja, denn trotz ihrer Scheidung ist das ehemalige Promi-Paar freundschaftlich verbunden. Wie Amira Pocher auf Instagram zeigte, hatte die Patchwork-Familie Pocher-Meyer-Wölden sogar einen gemeinsamen Tisch für den Abend gebucht.

Welche weiteren Promis den Silvesterabend im Stangelwirt in Österreich feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.