Boris Becker sendet Neujahrsgrüße vom Strand: "Ich bin da lebend rausgekommen"

Boris Becker hat seine Freiheit wieder und scheint diese jetzt in vollen Zügen zu genießen. Auf Instagram sendet er seinen Fans Grüße zum Jahreswechsel und zeigt sich dabei am Strand.

Boris Becker scheint sein Leben nach der Haftstrafe wieder in vollen Zügen zu genießen. Der gefallene Tennisstar zeigte sich zum Jahreswechsel im Urlaub. Vom Strand aus sendete er Neujahrsgrüße an seine Fans und Follower und ließ dabei sein schweres Jahr nochmal Revue passieren.

Boris Becker spricht über "das schwerste Jahr" seines Lebens

"Es ist der letzte Tag im Jahr und ich wollte ein paar Worte meinen Liebsten und den Leuten sagen, die mich respektieren und zu mir gestanden haben in einem Jahr, das für mich das schwerste Jahr meines Lebens gewesen ist", sagte der 55-Jährige in dem Video, das er am Samstag auf Instagram hochlud. "Ich bin da lebend rausgekommen. [...] Ich glaube, meine mentale Gesundheit ist besser als zuvor, aber ohne die Hilfe und Unterstützung von so vielen Menschen hätte ich es niemals geschafft."

Vom Knast an den Strand: Boris Becker genießt seine Freiheit

Becker war oberkörperfrei vor einem Strand und Palmen zu sehen, im Hintergrund rauschten Wellen. Als Ort war São Tomé und Príncipe angegeben. Die Familie von Beckers Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro kommt aus dem afrikanischen Land.

Becker war Ende April von einem Gericht in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er Teile seines Vermögens in seinem Insolvenzverfahren nicht ordnungsgemäß angegeben hatte. Er war Mitte Dezember – nach 231 Tagen hinter Gittern – freigekommen und zunächst nach Deutschland geflogen. Wohin er gehen werde, wisse er noch nicht, sagte er in einem danach ausgestrahlten Interview mit Sat.1-Moderator Steven Gätjen.