Sonya Kraus, Cathy Hummels und Katja Burkard: Promi-Damen präsentieren Bikini-Body statt Winterspeck

Mitten im Winter den Bikini entmotten – bei dem Schmuddelwetter eigentlich undenkbar. Doch einige Promi-Damen wollen auch im Winter ihre Kurven präsentieren und sind dafür in sommerliche Gefilde gereist. Wo feiern Cathy Hummels, Sonya Kraus und Katja Burkard den Jahreswechsel?

Beim Blick auf die Waage stellen wahrscheinlich einige mit Erschrecken fest, dass an den Weihnachtsfeiertagen offenbar etwas zu ausgiebig geschlemmt wurde. Vor wenigen Tagen präsentierte etwa Kult-Blondine Daniela Katzenberger stolz ihre Post-Feiertagsplauze. Andere Promi-Damen wiederum haben sich nicht der Völlerei hingegeben und präsentieren mitten im Winter stolz ihre Bikini-Figur.

Cathy Hummels posiert sexy am Strand von Dubai

Obwohl die Temperaturen an Weihnachten in Deutschland mal wieder sehr mild ausgefallen sind und auch Silvester wohl außergewöhnlich warm wird, hat Cathy Hummels sich dazu entschlossen, die Feiertage in Dubai zu verbringen. Zusammen mit Ex-Mann Mats und Sohn Ludwig verbringt sie in dem arabischen Emirat einige schöne Tage am Strand. Danach wird sie beruflich weiter nach Asien reisen. Steht sie in Thailand vielleicht für die neue Staffel "Kampf der Realitystars" vor der Kamera?

Sonya Kraus im Thailand-Urlaub mit ihren Liebsten

Im kommenden Jahr wird Sonya Kraus ihr TV-Comeback in der Neuauflage der beliebten Show "Glücksrad" feiern. Bis dahin will sie mit Freund und Söhnen die Sonne in Thailand genießen. Doch ganz so ruhig wie erwartet ist es offenbar nicht, denn die Hütte der kultigen TV-Blondine wurde von einer Horde Affen überfallen.

Katja Burkard planscht im Bikini in der Karibik

Mit ihren 57 Jahren zeigt sich Katja Burkard aktuell auf Instagram top trainiert. Die "Punkt 12"-Moderatorin ist dem deutschen Schmuddelwetter entflohen und planscht lieber fröhlich im Meer. "Die Karibik & ich", schreibt sie zu einem Foto, das sie am Strand in Kolumbien zeigt.

Lena Meyer-Landrut: Freizügiger Auftritt in Österreich

Dass der Bikini im Dezember nicht nur in südlichen Gefilden zum Einsatz kommen muss, zeigt Lena Meyer-Landrut. Die Sängerin hat die Weihnachtsfeiertage im österreichischen Bergdorf Priesteregg verbracht und ließ es sich nicht nehmen, einen Instagram-Auftritt im Bikini hinzulegen.

Michelle Hunziker präsentiert Bikini-Body im Schnee

Auch Moderatorin Michelle Hunziker beweist, dass es keine tropischen Temperaturen für einen Badeausflug braucht. Die Moderatorin setzt ihren weißen Bikini gekonnt im Ski-Urlaub in Szene.

Tanja Tischewitsch genießt ihre Auszeit in der Dominikanischen Republik

Nach ihrer anstrengenden Teilnahme bei "Promi Big Brother" 2022 und den damit einhergehenden Entbehrungen gönnt sich Tanja Tischewitsch eine Auszeit in der Dominikanischen Republik. Das Ex-DSDS-Sternchen kokettiert gerne mit ihren Reizen und präsentiert sich entsprechend sexy auf Instagram.

Mit diesen Ausblicken kann 2023 doch nur großartig starten – ob im sonnigen Süden oder seltsam milden Deutschland.