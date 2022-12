Weihnachtsgeschenk von Corinna und Michael Schumacher: Tochter Gina zeigt sich gerührt

Seit Jahren begeistert Gina Schumacher mit ihrer erfolgreichen Karriere als Westernreiterin. Von Mama Corinna und Papa Michael Schumacher gab es zu Weihnachten jetzt das passende Geschenk.

In der Familie Schumacher liegt der sportliche Erfolg wohl in den Genen. Während der 23-jährige Mick als Rennfahrer in die Fußstapfen seines prominenten Vaters Michael Schumacher getreten ist, hat Schwester Gina ganz eigene Wege beschritten. Die 25-Jährige ist seit Jahren als Westernreiterin aktiv und gehört sogar zu den besten ihrer Zunft. Von Mama und Papa hat sie an Weihnachten das passende Geschenk bekommen – inklusive rührender Botschaft.

Geschenk für Gina Schumacher: "Mama und Papa haben einen Volltreffer gelandet"

Auf Facebook veröffentlichte Gina Schumacher das Präsent, welches sie von Mama Corinna und Papa Michael Schumacher zu den Festtagen erhalten hat: eine Gürtelschnalle im Westernstil. Auf dem Schmuckstück prangt groß ihr Name, dazu das Wort "Million" und 16 Sterne. Die Promi-Tochter ist ganz begeistert und schreibt dazu: "Mama und Papa haben mit diesen Weihnachtsgeschenken einen Volltreffer gelandet."

Emotionale Botschaft von Corinna und Michael Schumacher: "Wir sind stolz auf dich"

Doch die emotionale Botschaft von Corinna und Michael Schumacher versteckt sich auf der Rückseite der Gürtelschnalle. Wie Schmuckdesignerin Holly Spagnola auf ihrer enthüllt, sind an dieser Stelle persönliche Worte an Gina Schumacher eingraviert: "Wir sind stolz auf dich. Mama & Papa."

Die Designerin erklärt auch die Bedeutung hinter den Sternen, die auf der Gürtelschnalle prangen. "Die elf Goldsterne stehen für ihre elf Europameisterschaften, vier Roségoldsterne für die Weltmeisterschaften, und ein Stern ist aus Weißgold." Corinna und Michael Schumacher scheinen offensichtlich sehr stolz auf die Karriere ihrer erfolgreichen Tochter zu sein – zurecht, wenn man die Bilanz der 25-Jährigen betrachtet.