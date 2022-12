Eierlikör für panische Hunde an Silvester? Martin Rütter klärt auf

Was tun, wenn der Hund an Silvester vor den Böllern ängstlich unters Sofa flieht? Martin Rütter empfiehlt einen kleinen Schluck Eierlikör. Aber ist das nicht gefährlich? Das sagt ein Tierarzt dazu.

Hundeprofi und TV-Star Martin Rütter erklärt, was er von Eierlikör für ängstliche Hunde an Silvester hält. (Archivbild)

Nach zwei Corona-bedingt etwas ruhigeren Silvesternächten 2020 und 2021 darf dieses Jahr endlich wieder ausgiebig geböllert werden – ganz zum Leidwesen vieler Tiere. Zahlreiche Hunde in deutschen Haushalten dürften bei den Explosionen, die durch Raketen und Co. verursacht werden, panisch unterm Sofa verschwinden. Für einige Tierhalter ist ein Schlückchen Eierlikör ein absoluter Geheimtipp mit Erfolgsgarantie. Aber sollte man seinem Vierbeiner tatsächlich Alkohol geben? Promi-Hundetrainer Martin Rütter klärt auf.

Martin Rütter: "Habe eine hohe Meinung von einem Schüsschen Eierlikör"

Der 52-Jährige spricht sich dafür aus, ängstlichen Hunden an Silvester ein Schlückchen Eierlikör zu verabreichen. Dass dieser Tipp nicht von jedem Halter angenommen wird, ist ihm dabei durchaus bewusst. Allerdings hat sich Martin Rütter Rückendeckung von einem Tierarzt geholt.

"Auch wenn die Nation jetzt aufschreit, ich und auch Herr Dr. Rückert, ein hochgeschätzter Tierarzt, haben eine hohe Meinung von einem Schüsschen Eierlikör", sagt der prominente Hundetrainer im Gespräch mit RTL. Dass Alkohol giftig für Tiere sein kann, weiß Rütter durchaus, trotzdem verteidigt er seine Haltung und erklärt: "Man darf das auf keinen Fall literweise betreiben." Durch einen kleinen Schluck des alkoholischen Getränks würden Hunde "ein bisschen verlangsamt und dadurch auch ein bisschen cooler, die schlafen einfach fester."

Tierarzt unterstützt Martin Rütters Eierlikör-Tipp für panische Hunde

Der Ulmer Tierarzt Dr. Rückert schreibt in seinem , "dass eine vernünftig und zurückhaltend dosierte Menge Alkohol mit eine der besten Möglichkeiten darstellt, die Panik der betroffenen Hunde auf ein erträgliches Maß zu reduzieren." Allerdings verweist er in seinem Artikel auch auf Alternativen, wie der geliebte Vierbeiner beim Böllern an Silvester beruhigt werden kann.

Doch nicht jeder Hundehalter ist von dem Tipp mit dem Eierlikör begeistert. Vor wenigen Monaten polterte etwa Katzenberger-Mama Iris Klein gegen Martin Rütters Methoden, als dieser ihre Hundeerziehung öffentlich infrage stellte. Dabei bezeichnete sie den Tiertrainer sogar als "Komödiant" und "Möchtegern-Hundetrainer".

Ob man der geliebten Fellnase an Silvester einen Schuss Eierlikör zuführt oder nicht, sollte jeder für sich selbst entscheiden. Was den ängstlichen Tieren aber definitiv helfen würde, ist ein grundsätzliches Böllerverbot. Wie die AZ-Leser darüber denken, lesen Sie hier.