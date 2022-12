Exklusiv Verena Kerth und Tessa Bergmeier legen gut los: Zicken-Zoff schon vor Dschungelcamp-Start

In zwei Wochen startet "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus". Schon jetzt ist der Streit-Faktor hoch. Model Tessa Bergmeier will weder Fleisch noch tierische Produkte im Dschungelcamp essen – auch dann nicht, wenn die gesamte Promi-Truppe unter Hunger leidet. Moderatorin Verena Kerth macht schon vor TV-Start deswegen exklusiv in der AZ eine Ansage.

29. Dezember 2022 - 14:38 Uhr | Steffen Trunk

Zwei der zwölf Dschungel-Promis: Verena Kerth und Tessa Bergmeier © RTL+