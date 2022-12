Gagen-Getuschel: Geht Verena Kerth wegen des Geldes ins Dschungelcamp?

Seit Jahren fragte RTL bei Verena Kerth an. Doch bislang fühlte sich die Münchnerin nicht bereit, ins Dschungelcamp zu ziehen. Jetzt, mit Dschungelkönig Marc Terenzi an ihrer Seite, unterschrieb Kerth den Vertrag.

Am 13. Januar startet "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL. Das Dschungelcamp wird dann wieder in Australien produziert – mit Neu-Moderator Jan Köppen und zwölf prominenten Kandidaten. Darunter ist auch die Münchner Radiomoderatorin Verena Kerth.

Verena Kerth hat keinen Fernseher – und Dschungelcamp nicht gesehen

"Ich habe seit über zehn Jahren keinen Fernseher mehr zu Hause und habe das Dschungelcamp daher noch nie bewusst gesehen. Ich lasse mich überraschen. Für mich ist es ein Spiel und Abenteuer. Ich kenne auch einige Kandidaten gar nicht", sagt Verena Kerth der AZ.

Wenig Schlaf und kaum Essen: Rastet Verena Kerth im Dschungelcamp aus?

Ist Kerth bewusst, dass eine Kehrtwende jetzt nicht mehr geht? Ja, sie will es durchziehen, sagt aber auch: "Mal sehen, wie ich mit wenig Essen und Schlaf zurechtkomme. Bei Frauen ist das ja immer ein bisserl schwierig. Das sind ja extreme Umstände im Dschungel. Wenn ich unterwegs bin und es nachts um drei Uhr bei McDonald's keinen Fischburger mehr gibt, dann hat gefühlt schon ganz München erlebt, wie frustriert ich sein kann."

Verena Kerth über Freund Marc Terenzi: "Ich könnte seine Königin werden"

Der Beweggrund für ihre Teilnahme am Dschungelcamp? Verena Kerth wird plötzlich gefühlvoll: "Ich habe den König nach München geholt, aber selbst noch nicht die Krone. Es ist der romantische Gedanke, Marcs Königin werden zu können. Durch den Dschungel könnte es also bald ein Königspärchen geben." Dann scherzt die 41-Jährige aber wieder über ihren Partner Marc Terenzi: "Ich freue mich aber auch auf ein paar Tage Auszeit vom Terenzi. Wir wohnen ja schon seit ein paar Monaten zusammen."

Im AZ-Interview fällt Marc Terenzi ihr ins Wort: "Ich gebe zu, dass ich damals wegen der Kohle ins Dschungelcamp gegangen bin. Aber es wurde zu einer besten Erfahrung in meinem Leben. Das Gefühl, eine Prüfung geschafft und Ängste überwunden zu haben, war einmalig." Kerth erklärt: "Das hört sich bei Marc so entspannt und leicht an. Er hat mir den Dschungel quasi als Campen verkauft." Der 44-jährige Sänger gewann 2017 die elfte Staffel der erfolgreichen Ekel-Show.

Stimmen die Gagen-Gerüchte, Verena Kerth?

Verschiedene Medien berichteten, dass die sympathische Moderatorin unbedingt 2023 in der Reality-Show dabei sein wollte. Deshalb hätte sie nur eine kleine Gage für ihre Dschungelcamp-Teilnahme bekommen. Stimmt das? Verena Kerth lacht, kennt ihren Marktwert und hatte sich die letzten Jahre im Trash-TV-Geschäft rar gemacht: "Natürlich spreche ich nicht über die Gage."

2003 kam Verena Kerth mit Oliver Kahn zusammen

Verena Kerth wurde bundesweit durch ihre Beziehung mit dem damaligen Bayern-Torhüter Oliver Kahn bekannt (2003 bis 2008). Als "P1-Luder" wurde sie anfangs vom Boulevard betitelt, konnte sich aber auch nach der Trennung in den Medien halten und gilt als gern gesehener Gast auf Events. Kerth weiß, dass RTL und die Dschungel-Mitkandidaten ihre prominente Ex-Beziehung thematisch aufgreifen werden. Zur AZ sagt die 41-Jährige: "Ich bin mir sicher, uns werden die Themen nicht ausgehen. Ich habe mir aber nicht explizit vorgenommen, große Geschichten über Oli am Lagerfeuer zu erzählen. Aber wir werden sehen, was passiert (lacht)."