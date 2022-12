Drei Münchner Promis im Dschungelcamp: Warum es spannend wird!

Im RTL-Urwald tummeln sich diesmal drei Promis aus München, von denen viel zu erwarten ist – warum es also wieder spannend werden kann.

Wie so oft kommt nach einem großen Hype die große Delle – so ist es auch dem RTL-Dschungelcamp in den letzten Jahren ergangen.

Erst als Trash-Format belächelt, dann für den Grimme-Preis nominiert und mit Top-Einschaltquoten belohnt – und zuletzt? Naja.

Reality-Promis sorgten im Dschungelcamp für semi-spannende Unterhaltung

Die vergangenen zwei Staffeln von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" waren so semi-spannend, was vor allem am Mix der Mehr-oder-weniger-Promi-Camper gelegen haben dürfte. Wenn eine Horde von Reality-TV-Sternchen den Hauptanteil der Kandidaten ausmacht, kann es gut ausgehen. In den meisten Fällen tut es das aber nicht.

Effenberg, Kerth, Loveday: Wird der Unterhaltungsfaktor durch Münchner VIPs gesteigert?

Umso besser, dass sich RTL fürs nächste Dschungelcamp (Start: 13. Januar) nicht nur Promis aus dem Reality-Fernsehen ausgesucht hat, sondern auch welche aus dem echten Leben – darunter drei Münchner Promis, die für Kakerlaken-Wirbel sorgen dürften: Mit Designerin Claudia Effenberg und der ebenfalls fußballaffinen Moderatorin Verena Kerth sowie Topmodel Papis Loveday ziehen eloquente und selbstbewusste Show-Profis in den australischen Urwald.

Claudia Effenberg © RTL

Was ebenfalls spannend werden könnte: Nicht nur, dass sich die drei aus München kennen (und tatsächlich auch mögen), sie haben alle schon viel erl(i)ebt – und tragen ihr Herz auf der Zunge.

Papis Loveday. © RTL

Verena Kerth freut sich auf Dschungelcamp mit Effenberg und Loveday

Verena Kerth über ihre Dschungel-Teilnahme zur AZ: "Ich verstehe mich wunderbar mit Claudia Effenberg. Wir kennen uns ja schon seit Ewigkeiten. Ich freue mich auch riesig auf Papis Loveday. Bislang haben wir uns immer nur aufgebrezelt in der Schickeria getroffen. Ich bin mir sicher, uns werden die Themen nicht ausgehen. Ich habe mir nicht explizit vorgenommen, große Geschichten am Lagerfeuer über Olli (Kahn, ihren Ex, Anm. d. Red.) zu erzählen. Wir werden sehen, was passiert."

Verena Kerth © RTL

Neben dem Münchner Trio sind noch dabei: Schauspieler Martin Semmelrogge und Lucas Cordalis, Ehemann von Daniela Katzenberger und Sohn des Sängers und ersten Dschungelkönigs Costa Cordalis († 75).