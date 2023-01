Verena Kerth im Dschungelcamp: Hat die Freundin von Marc Terenzi eigentlich Kinder?

Nach zahlreichen Anfragen von RTL ist Verena Kerth 2023 endlich bereit für das Dschungelcamp. An ihrer Seite hat sie einen echten Profi, denn Freund Marc Terenzi gewann das Trash-Format 2017. Wie lebt das Paar in München? Wünscht sich Verena Kerth Kinder? Was ist über das Verhältnis zu ihren prominenten Ex-Partnern bekannt? Wie wurde Verena Kerth berühmt? Wie verdient sie ihr Geld?

Man mag es fast nicht glauben, aber bislang ist Verena Kerth im Reality-TV kaum in Erscheinung getreten. Doch das ändert sie 2023, denn aktuell verweilt sie tatsächlich im Dschungelcamp – obwohl sie das Format laut eigener Aussage bislang noch nie bewusst verfolgt hat. Weiß die Moderatorin, worauf sie sich da eingelassen hat? Was ist über ihren Werdegang bekannt? Die AZ hat sich die Karriere von Verena Kerth mal genauer angeschaut.

Durch Beziehung zu Oliver Kahn wurde Verena Kerth bekannt

Die hübsche Münchnerin hatte wohl bereits in ihrer Jugend eine genaue Vorstellung von ihrer Karriere. Noch während ihrer Schulzeit absolvierte Verena Kerth Praktika bei TV München und Radio Energy, danach machte sie eine Ausbildung zur Management-Assistentin. Doch dann wurde durch ihr Techtelmechtel mit FC-Bayern-Torwart Oliver Kahn die Klatschpresse auf sie aufmerksam.

Durch ihre Beziehung zu Oliver Kahn geriet Verena Kerth 2003 über Nacht in die Schlagzeilen. © BrauerPhotos / Dominik_Beckmann

Durch ihren Nebenjob in der damaligen Münchner Promi-Disco P1 lernte Verena Kerth den einstigen Torhüter der deutschen Nationalmannschaft kennen und lieben. Pikant daran war, dass Oliver Kahn mit seiner damals hochschwangeren Ehefrau Simone verheiratet war, die er dann sogar verließ. Die Beziehung von Kerth und Kahn dauerte von 2003 bis 2008. Wird sie im Dschungelcamp über die Zeit mit dem Bayern-Profi auspacken? "Ich habe mir aber nicht explizit vorgenommen, große Geschichten über Oli am Lagerfeuer zu erzählen", sagte sie im Gespräch mit der AZ.

Verena Kerth und Martin Krug: Wie ist das Verhältnis des Ex-Paares heute?

Nach ihrer Beziehung zu Oliver Kahn angelte sich Verena Kerth einen weiteren Promi-Mann. Mit Filmproduzent Martin Krug, Ex von Schauspielerin Veronica Ferres, war sie von 2009 bis 2013 zusammen. Über ihre Zeit mit dem heute 64-Jährigen spricht die Moderatorin nicht mehr öffentlich.

Mit Martin Krug war Verena Kerth von 2009 bis 2013 liiert. © BrauerPhotos / Chr.Rudnik

Womit verdient Verena Kerth ihr Geld?

Inzwischen hat sich Verena Kerth einen Namen als Moderatorin gemacht. Seit 2008 steht sie für Radio Energy München vor dem Mikro, moderierte verschiedene Sendungen wie "The Dome" oder "Top of the Pops" im TV und präsentiert seit 2015 verschiedene Schlagersendungen bei Sat.1 Gold. Und auch als Influencerin ist Verena Kerth gefragt. Mehrere Kooperationen stellt sie regelmäßig ihren Followern vor. Meist geht es um Kosmetik, Münchner Lokale oder Beauty-Stores.

Auch im Reality-TV ist die Münchnerin in Erscheinung getreten, aber längst nicht so häufig, wie vielleicht manch einer denkt. Verena Kerth war unter anderem zu Gast bei "Dancing on Ice", "Shopping Queen" und "Das perfekte Promi-Dinner". Mit "Der VIP-Bus – Promis auf Pauschalreise" steht auch eine Trash-Show in ihrem Lebenslauf. Wieviel sie wohl für ihren Auftritt bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" kassiert? Das wollte sie der AZ nicht verraten und erklärte: "Natürlich spreche ich nicht über die Gage."

Will Verena Kerth mal Kinder haben?

Bislang hat der Storch noch nicht bei Verena Kerth angeklopft, sie könnte sich aber durchaus vorstellen, Mutter zu werden. "Ja, ich würde mich freuen, in absehbarer Zeit mal mit (m)einem Kinderwagen durch München zu schaukeln", verriet sie 2021 an ihrem 40. Geburtstag " ". "Das Problem ist einfach, die Burschen trauen sich nicht ran."

Verena Kerth und Freund Marc Terenzi: Wo lebt das Promi-Paar?

Inzwischen könnte die Moderatorin mit Marc Terenzi einen geeigneten Kandidaten gefunden haben. Nach über 20 Jahren Freundschaft präsentierte sie den Sänger 2022 überraschend als ihren neuen Freund. Die beiden zeigten sich sogar schon im Hochzeits-Outfit. "Ich dachte immer, Brautkleider seien unbequem, aber das war es nicht. Ich fühlte mich wie eine Prinzessin", sagte sie im November 2022 zur AZ. Bislang hat es aber noch keine Verlobung gegeben – zumindest ist darüber öffentlich nichts bekannt. "Bei uns kann man das wirklich nie wissen!"

Verena Kerth und Marc Terenzi wohnen inzwischen gemeinsam in München. Der Ex von Sarah Connor begleitet seine Angebetete sogar ins Dschungelcamp.

Verena Kerth im Dschungelcamp 2023: "Freue mich auf ein paar Tage Auszeit vom Terenzi"

Im australischen Busch wird Verena Kerth auch auf ein paar Bekannte stoßen, denn auch die Münchner VIPs Claudia Effenberg und Papis Loveday sind dabei. Ob sich da eine München-Connection bilden wird?

Die Moderatorin blickt gespannt auf das Abenteuer Dschungelcamp und scherzte vorab im Gespräch mit der AZ: "Ich freue mich aber auch auf ein paar Tage Auszeit vom Terenzi." Das Dschungelcamp startet am 13. Januar auf RTL.