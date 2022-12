AZ-Umfrage: Was halten Sie vom Böllerverbot?

Böller ja oder nein? Bei dieser Frage scheiden sich die Geister. In München gibt es verschiedene Zonen. Was halten die AZ-Leser davon?

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu: Am Samstag ist Silvester. Da knallen für gewöhnlich nicht nur die Sektkorken, auch die ein oder anderen Feuerwerkskörper. In München gibt es heuer – wie schon in den Jahren zuvor – ein teilweises Böllerverbot. In den sogenannten Verbotszonen in der Münchner Innenstadt ist Feuerwerk komplett tabu.

Grundsätzlich sind Silvesterrakten innerhalb des Mittleren Ringes erlaubt, die kleinen roten Böller hingegen nicht.

