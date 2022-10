Katzenberger-Mama Iris Klein wütet gegen Martin Rütter: Promi-Zoff wegen Hunde-Erziehung

Martin Rütter kritisiert Iris Klein öffentlich für ihre Hunde-Erziehung. Doch die Mutter von Daniela Katzenberger lässt sich das nicht gefallen und feuert zurück.

"Lächerlich", "Komödiant" und "Möchtegern-Hundetrainer" – Iris Klein ist wütend und teilt auf Instagram ordentlich gegen Martin Rütter aus. Der hatte vor wenigen Tagen in einem Beitrag ihren Umgang mit Hunden kritisiert, was zu einem ausufernden Promi-Zoff geführt hat. Was ist passiert?

Martin Rütter über Iris Klein: "Komplett behämmert"

Auf Instagram hat der prominente Hundetrainer ein Video von Iris Klein geteilt. Darauf ist zu sehen, dass die Mutter von Kult-Blondine Daniela Katzenberger auf ihrer luxuriösen Terrasse einen kleinen Bereich mit einem Band abgesperrt hat, welches unter Strom gesetzt ist. Dadurch sollen ihre Hunde dieses Areal nicht unbeaufsichtigt betreten.

Für Martin Rütter sind derartige "Erziehungsmethoden" jedoch keine Option, wie er deutlich macht. "Mal unter uns, finde nur ich komplett behämmert, sich das Haus mit Stromzäunen zu dekorieren, weil man seine Hunde nicht vernünftig auslastet?", schreibt er zu dem kurzen Clip. "Und finde nur ich absolut bizarr, mit welchem Selbstverständnis Menschen voller Euphorie komplett verunsicherte Hunde präsentieren?

Hey RTL, sollte sie mal wieder in irgendeinem Trashformat mitmachen, könnt ihr sie da die Zäune mal an sich selber testen lassen?"

Tränen bei Iris Klein: Hass, Hetze und Morddrohungen

Diese Anschuldigungen haben Iris Klein offenbar sehr getroffen, denn in ihrer Instagram-Story startet sie eine Schimpftirade auf den Hunde-Profi. Sie wirft Martin Rütter vor, durch seine Aktion zu Hass und Hetze gegen sie aufgerufen zu haben. Sie erhalte seither Morddrohungen. In den sozialen Medien zeigt sich die 55-Jährige sogar in Tränen aufgelöst.

Ehemann Peter verteidigt die Katzenberger-Mama und findet deutliche Worte: "Uns wird vorgeworfen, unsere Hunde zu gefährden, wir würden sie mit Stromschlägen traumatisieren und wären Tierquäler, hätten keine Ahnung von Hundeerziehung, wären nicht kritikfähig, würden die Hunde zu wenig beschäftigen und und und. Aber wir sprechen letztendlich von einer 6,48 Quadratmetern umzäunten Fläche, die für die Hunde einfach tabu ist. Um nicht mehr und nicht weniger." Auch Schwiegersohn Lucas Cordalis findet, Martin Rütter sei mit seiner Kritik zu weit gegangen. "Bevor man Menschen so angreift, sollte man sich lieber erst vor Ort ein Urteil bilden", schreibt er in den Kommentaren.

Iris Klein will keine privaten Einblicke mehr geben

Iris Klein hat aus den Erlebnissen der letzten Tage jetzt ihre Konsequenzen gezogen und will zukünftig keine Beiträge mehr aus ihrem Privatleben posten. "Ich hab meine Schlüsse aus vielen Dingen gezogen", erklärt die Mutter von Daniela Katzenberger dazu. "Es wird halt nichts mehr Privates gezeigt. [...] Dann gibt es auch nichts mehr zu kritisieren." Kritik nehme sie sowieso nur von Menschen an, die sie auch darum gebeten habe. Martin Rütter gehört da wohl definitiv nicht dazu. Der Hundetrainer hingegen macht das, was in dieser Situation wahrscheinlich das Beste ist: Er schweigt und legt nicht nochmal nach.