Urlaubsschnappschuss: Dagmar Wöhrl (68) begeistert als Badenixe

In "Die Höhle der Löwen" kennt man sie als knallharte Geschäftsfrau – auf Instagram bekommen ihre Fans Dagmar Wöhrl jetzt von einer ganz privaten Seite zu Gesicht.

Die Urlaubsfotos von Unternehmerin Dagmar Wöhrl kommen bei ihren Followern gut an.

Der Terminkalender von Dagmar Wöhrl dürfte gut gefüllt sein: Neben ihrer Tätigkeit als Geschäftsfrau und ihren Auftritten bei der TV-Show "Die Höhle der Löwen" engagiert sich die Ex-"Miss Germany" und ehemalige parlamentarische Staatssekretärin ehrenamtlich bei der Unicef. Aktuell gönnt sie sich jedoch offenbar einen wohlverdienten Urlaub.

Dagmar Wöhrl im legeren Urlaubslook auf Madagaskar

Auf Instagram lässt Dagmar Wöhrl ihre Follower an ihrer Reise auf die Seychellen und Madagaskar teilhaben. Dabei zeigt sie sie sich ganz unbeschwert ohne Make-up und im legeren Urlaubslook. Besonders begeistern sich ihre Fans jedoch für ihre Strandbilder im Badeanzug.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Unter den Bildern hagelt es Komplimente wie "Wunderschön" oder "tolles Bild, tolle Frau". Doch die 68-Jährige lümmelt nicht nur faul am Strand, sondern interessiert sich auch für Land und Leute. Unter einem anderen Bild, das sie mit einheimischen Frauen in Antsiranana auf Madagaskar zeigt, schwärmt sie von der Vielfältigkeit der Kulturen in dieser Region.