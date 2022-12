Sam Dylan veräppelt Influencer-Promis in viralem Video: "Verarscht ihr uns gerade?"

Mit einem Instagram-Clip hat Sam Dylan vor wenigen Tagen gegen zahlreiche selbsternannte Influencer-Promis ausgeteilt. Gegen welche VIPs poltert der TV-Star und warum?

Elena Miras, Calvin Kleinen, Serkan Yavuz, Laura Müller, Georgina Fleur – all diese Promis haben mehr gemeinsam als nur ihre Teilnahme in verschiedenen Trash-Formaten. Kurz vor Weihnachten warben die VIPs auf ihren Social-Media-Profilen für die spanische Lotterie "El Gordo". Doch Reality-TV-Star Sam Dylan zeigte sich davon überhaupt nicht begeistert und verspottete seine Kollegen in einem Instagram-Clip, der hunderttausendfach geklickt wurde.

Hohn und Spott für Glücksspiel-Influencer: Sam Dylan spricht Klartext

Der ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidat hatte die Werbe-Aufrufe der Influencer-VIPs in einem Video zusammengefasst. Dort hieß es unisono, dass 2,5 Milliarden Euro bei der spanischen Lotterie zu gewinnen seien und jeder mitspielen könne. "Also nicht nur die Süchtigen, sondern auch die, die noch süchtig werden wollen?", fragte Sam Dylan ironisch in seinem Video.

Auf den Kommentar "wer nicht wagt, der nicht gewinnt" von Wendler-Freundin Laura antwortete der 31-Jährige provokativ: "Das hast du beim Wendler auch gesagt, als du ihn das erste Mal gesehen hast." Doch Sam Dylan wird in seinem Clip noch sehr viel deutlicher und poltert gegen seine TV-Kollegen: "Verarscht ihr uns gerade?"

Fans feiern Sam Dylan für Parodie-Video

Inzwischen wurde das Video mehr als 500.000-mal geklickt und hat über 900 Kommentare erreicht. Von seinen Followern bekommt Sam Dylan viel Zuspruch für seine Aktion. "Danke, dass du darauf aufmerksam machst - so eine Unart Glücksspiel zu 'influencen' – ganz grauenhaft", erklärt ein Fan dazu.

Tatsächlich ist die Teilnahme an der spanischen Weihnachtslotterie "El Gordo" in Deutschland problematisch, denn dabei handelt es sich um eine rechtliche Grauzone. Lose werden oft über sogenannten schwarze Lotterien verkauft, die hierzulande illegal sind. .

Zoff mit Elena Miras? Sam Dylan poltert weiter gegen Influencer

Das Parodie-Video scheint bei einigen betroffenen Promis nicht sonderlich gut angekommen zu sein. In ihrer Instagram-Story erklärt Elena Miras etwa: "Für mich ist es keine Kritik, wenn man sich über irgendetwas lustig macht." Für sie beginne genau dort Hass und Hetze im Netz.

Das will Sam Dylan nicht auf sich sitzen lassen und kontert ebenfalls in seiner Story: "Darf man jetzt keine Kritik mehr auf witzige Art äußern?" Er schimpft auch über die "Doppelmoral", welche die an der Glücksspielwerbung beteiligten Promis an den Tag legen. "Deine Bullshit-Erzählung glaubst du hoffentlich nicht mal selbst", poltert der ehemalige "Prince Charming"-Kandidat weiter. Ob er damit tatsächlich Elena Miras gemeint hat? Direkt im Anschluss postete er erneut einen Ausschnitt der Schweizer Influencerin, nennt aber ihren Namen nicht. Da dürfte das letzte Wort zwischen den Streithähnen noch nicht gesprochen worden sein.