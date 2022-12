Panne beim "Traumschiff": Carpendale-Sohn crasht Szene von Papa Wayne

Diese Aufnahme bei der neuen Folge von "Das Traumschiff" war so offenbar nicht geplant. Wie Wayne Carpendale enthüllt, ist sein Sohn unbemerkt in eine Szene geschlichen, die so auch im TV ausgestrahlt wurde.

29. Dezember 2022 - 12:37 Uhr | AZ

Wayne Carpendale hat in der neuen Folge von "Das Traumschiff" seinen Sohn in einer Szene entdeckt. (Archivbild) © BrauerPhotos / O.Walterscheid

Wenn man die eigenen Kinder mit zur Arbeit nimmt, kann es schon mal turbulent werden. Beim Dreh zu einer Episode von "Das Traumschiff" ist es zu einem unerwarteten Zwischenfall gekommen, denn der Sohn von Annemarie und Wayne Carpendale hat eine Aufnahme gecrasht. TV-Panne: Sohn von Wayne Carpendale platzt in "Traumschiff"-Dreh Die Moderatorin und ihr schauspielernder Ehemann hatten am zweiten Weihnachtsfeiertag auf dem "Traumschiff" angeheuert. Mit dabei war auch der gemeinsame Sohn Mads. Der Vierjährige wollte sich offenbar auch vor der Kamera in Szene setzen und watschelte im Hintergrund einfach ins Bild. Doch statt erneut zu drehen, wurde die Aufnahme genauso im Fernsehen ausgestrahlt. Wayne Carpendale hat selbst auf die Panne aufmerksam gemacht und den Moment, als sein Sohn den ungeplanten TV-Auftritt hinlegte, auf Instagram gepostet. "Wenn du Traumschiff guckst und merkst, dass dein Kind hinten von der Crew aus dem Bild getragen wird", schreibt der Schauspieler dazu. Von dem Patzer hat er wohl selbst während der Dreharbeiten nichts mitbekommen. Fans feiern unfreiwilligen Auftritt von Mads: "Bravo, little Carpendale" In den Kommentaren wird der kleine Mads Carpendale für seine "Traumschiff"-Premiere gefeiert und erntet zahlreiche lachende Smileys. "So schön, dass da mal ein Auge zugedrückt wurde und es eben doch dieser Take bleiben durfte. Bravo, little Carpendale", schreibt ein Follower dazu. Einige Fans fordern sogar, dass der Vierjährige für seinen unfreiwilligen Komparsen-Job nachträglich eine Gage bekommen sollte. Früh übt sich nun mal, wer ein Meister werden will. Vielleicht deutet dieser Mini-Auftritt eine große TV- und Kino-Karriere für den Sohn von Wayne und Annemarie Carpendale an. Aber bis zum ersten offiziellen Job werden die Promi-Eltern wohl noch ein paar Jahre warten.