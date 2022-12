Nach Kritik an Boris Becker: Cathy Hummels wird von Fans abgewatscht

In ihrem Podcast "sHitstorms" hat Cathy Hummels über die Entlassung von Boris Becker gelästert. Doch das finden einige Fans offenbar gar nicht gut und attackieren die Moderatorin auf Instagram.

Nach sieben Monaten Haft wurde Boris Becker kurz vor Weihnachten aus dem Gefängnis entlassen. Eigentlich war der gefallene Tennis-Held zu einer Strafe von 2,5 Jahren verurteilt worden. Dass er vorzeitig aus dem Knast rausgekommen ist, kann Cathy Hummels nicht verstehen und holt in ihrem Podcast "sHitstorms" verbal gegen den Ex-Profisportler aus. Doch die Retourkutsche lässt nicht lange auf sich warten, jedoch nicht von Becker selbst, sondern von den Fans.

Cathy Hummels über Boris Becker: "Der hat Menschen verarscht"

Im Gespräch mit ihrem Podcast-Kollegen Matze Knop sagt Cathy Hummels zur Causa Boris Becker: "Das war nicht okay. Der hat Menschen verarscht, der hat sie ruiniert. Das muss man absitzen. Da bin ich mega ernst. [...] Warum kommt der denn jetzt früher raus?" Für die Kritik an dem ehemaligen Tennisspieler wird die Münchner Moderatorin jedoch selbst abgewatscht.

Fans verteidigen Boris Becker und attackieren Cathy Hummels verbal

Mit ihrem Sohn Ludwig befindet sich Cathy Hummels aktuell noch im Weihnachtsurlaub in Dubai und promotet auf Instagram mit einem sommerlichen Schnappschuss ein Gewinnspiel. Doch dafür bekommt sie viel Kritik, gerade auch in Bezug auf Boris Becker. "Bei Boris Becker die Moralkeule schwingen und in Dubai Urlaub machen. Genau mein Humor", schreibt ein Follower dazu. Ein weiterer erklärt: "Boris konnte immerhin Tennis spielen und war ein Top-Athlet." Weitere Kritiker fordern die Moderatorin dazu auf, eine Pause von den sozialen Medien einzulegen.

Dass Cathy Hummels mit ihrer Meinung über Boris Becker für böse Kommentare gesorgt hat, dürfte sie wahrscheinlich nicht verwundern. Immerhin hat die Münchner Influencerin ihren Podcast "sHitstorms" genannt, denn sie musste sich in der Vergangenheit bereits mit einigen fiesen Schimpftiraden auseinandersetzen. Was Boris Becker von den Aussagen hält, ist nicht bekannt.