Lisha Savage hat 21 Kilo abgenommen und hat Angst vor den Kilos

Für die Traumhochzeit mit Influencer Lou nahm Lisha Savage in acht Monaten 21 Kilo ab. Jetzt will der Reality-TV-Star wieder zunehmen, hat allerdings ein Problem.

In acht Monaten hat Lisha über 20 Kilo an Gewicht verloren

Um in ihr Brautkleid zu passen, hungerte Lisha sich auf 54 Kilo runter — gesund war das nicht. Ehemann Lou und die Fans des Paares machten sich große Sorgen um die 36-Jährige, die sich fast nur von Obst, Wasser und Appetitzüglern ernährte. Jetzt hat Lisha Savage ein neues Zielgewicht.

Lisha Savage: Der Reality-Star will sechs Kilo zunehmen

"Ich will diesen Body zurück. Da habe ich 62 kg statt 54 kg gewogen", teilte die Influencerin ihren Fans in einer Instagram-Story mit. Ein Problem hat Lisha mit der geplanten Gewichtszunahme allerdings: "Ich will keine sechs Kilo zunehmen, weil ich Angst habe, dass es dann wieder mehr werden."

Bereits in der Vergangenheit hatte die Influencerin mit Essstörungen zu kämpfen, wollte immer dünner werden. Die Gewichtszunahme dürfte Lisha daher schwer fallen. In ihrem super schlanken Körper scheint die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten sich aktuell aber auch nicht richtig wohl zu fühlen.