Gar nicht pompös: Harald Glööckler feierte mit Ehemann und Haushälterin Weihnachten

Er ist der wohl schrillste, exzentrischste und auffälligste Designer Deutschlands. Doch an Weihnachten darf es bei Fernseh-Liebling Harald Glööckler auch mal total bürgerlich-gemütlich zugehen. Ein Foto vom zweiten Weihnachtsfeiertag erstaunt.

TV-Deutschland liebt seine pompöösen und extravaganten Auftritte. Wenn das Scheinwerferlicht auf Harald Glööckler trifft, dann ist normalerweise die ganz große Show angesagt. Perfekt geschminkt, mit frisch gefärbtem Bart und auffälligen Outfits präsentiert sich der Designer gern der Öffentlichkeit. Er liebt Protz, Prunk und seinen Promi-Status.

Schrill und auffällig hergerichtet: Show-Auftritte von Harald Glööckler sind legendär

Doch ausgerechnet an Weihnachten zeigte sich der 57-Jährige von einer anderen Seite. Statt Glitzer und Show-Toupet trug Harald Glööckler ein für seine Verhältnisse schlichtes schwarzes Sakko mit Rollkragenpullover sowie eine große dunkle Sonnenbrille. Aber natürlich ist das gesamte Dress noch immer sehr glamouröös! So viel modische Zurückhaltung ist man nach all den Jahren voller schriller Auftritte gar nicht mehr gewohnt.

Harald Glööckler besucht mit Dieter Schroth und Marlene Hase in Wirtshaus in der Pfalz

Denn: Harald Glööckler feierte Weihnachten in einem bürgerlichen Lokal in seiner Heimat Kirchheim an der Weinstraße. Schon seit ein paar Jahren wohnt der Designer nicht mehr in Berlin, sondern im Westen Deutschlands in Rheinland-Pfalz.

Eckbank und schlicht gedeckter Tisch: Harald Glööckler fühlt sich wohl

Glööckler hat am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Instagram-Foto veröffentlicht, das ihn gemeinsam mit Ehemann Dieter Schroth und Haushälterin Marlene Hase am schlicht dekorierten Wirtshaustisch zeigt. "Frohe Weihnachten. Wir feiern heute im Ochs und Schwanz in Kirchheim. Es ist großartig", kommentiert der 57-Jährige. Es wird klar: Glööckler hat die Feiertage nur mit seinen engsten Vertrauten verbracht.

Fans und Follower sind vom Foto des Designers am Stefanitag hocherfreut – auch, weil Glööckler endlich mal wieder seinen Ehemann zeigt. Im Sommer gab es Gerüchte, die beiden hätten sich getrennt. Doch schon im vergangenen AZ-Gespräch bestätigte Glööckler: "Unser Beziehungsstand ist: Wir sind nach wie vor 'verpartnert', daran hat sich nichts geändert."