Harald Glööckler: Endlich spricht er über seinen wahren Beziehungsstatus

Zwölf Kilo hat Designer Harald Glööckler während seiner Zeit im "Dschungelcamp" abgenommen – und sein Gewicht seit Anfang des Jahres gehalten. Mit der AZ spricht er über seine Beziehung mit Dieter Schroth, ein Messer als Geschenk und über Zukunftsängste.

Korallenfarbe Lippen mit farblich abgestimmten, langen Fingernägeln, eine Kette mit einem selbstentworfenen, riesengroßen Anhänger in Krönchen-Form: Am Wochenende schlenderte Harald Glööckler über die Beautiye 2022, die heuer in der MTC World of Fashion erstmals stattfand und neue Produkte, innovative Geräte und Technologien in den Bereichen Ästhetik, Kosmetik, Mode, Haare, Wellness, Zahnmedizin und Tätowierungen präsentierte.

Harald Glööckler besucht die Beautiye in München

Die AZ traf den charmanten Mr. Pompöös, Goldliebhaber mit goldenem Händchen für die Vermarktung seiner Produkte – von Kleidung mit Glitzertouch über Accessoires, Heimtextilien, Tapeten bis hin zu Servietten. Hier der Designer, Paradiesvogel, medienpräsenter (und privat schüchterner) Modeprinzen, der in Kirchheim an der Weinstraße lebt, im exklusiven Interview.

Harald Glööckler in München © Schneider-Press/R.Fechter

AZ: Lieber Herr Glööckler. Was verschlägt Sie nach München?

HARALD GLÖÖCKLER: Ich bin Ehrengast bei der Beauty- und Lifestyle-Messe Beautiye 2022, lauf ein bisschen herum, schau mich um, was es Neues, Spannendes, Innovatives gibt! Einiges kannte ich schon, es gibt aber auch Neues, zum Beispiel im Bereich Laser und Enthaarungsgeräte, aber auch Laser, um die Haut zu glätten, zu verfeinern. In München mag ich die Menschen! Und den Lebensstil, das Pompöse, den Glanz und das Prächtige. Auf der anderen Seite hat es was Gemütliches, die Menschen freuen sich, wenn ich hierher komme, das fällt mir in München besonders auf. Diesmal bin ich auch nicht in einem der alteingessenen Hotels, wo man sich manchmal auf dem Glanz der Vergangenheit ausruht, sondern im jungen Andaz Hotel mit toller Rooftop Bar in Schwabing, alle sind ganz bezaubernd.

Harald Glööckler wohnt im Andaz Hotel in Schwabing

Und bei Ihnen, was gibt es Neues?

Auch ganz viel! Es wird neue Artikel für Pferde und für Hunde geben, Cocktails in kleinen Flaschen, fertig gemixt, Schokolade und vieles mehr, Sportartikel und -Kleidung, Socken, und ein neues Buch, ein Bildband: "Pompöös Revolution“, hatte gerade eine große Show in Wien und Küchenmesser, einen Messerblock mit Ornamenten und Logo und vieles mehr zur Weihnachtszeit.

Darf man denn Messer eigentlich verschenken? Bringt das nicht Unglück?

(Lacht) Man muss es clever anstellen und sich ein Fünf-Cent-Stück dafür geben lassen, dann ist es nicht verschenkt. Das gleiche gilt für Nadeln.

Harald Glööckler und Dieter Schroth im Mai im eigenen Garten © imago/HOFER

Sie designen Schmuck und tragen selbst gern auffällige Stücke wie Ihre Kette mit Krönchen, Ihrem Markenzeichen.

Ja, da habe ich mir selbst quasi einen Orden verliehen, es ist ein Topas mit Brillanten. Vielleicht bekomme ich ja noch irgendwann mit einem echten Orden verliehen. Lacht.

Schlank und rank, wie schaffen Sie das?

Ich habe Anfang des Jahres 12 Kilo abgenommen und sie auch gehalten, ein Kilo mal hin oder her. Da ich aber im September einen schlimmen Bandscheibenvorfall hatte, kann ich keinen Sport mehr machen! Also ist viel Disziplin beim Essen angesagt, normal versuche ich die 16/8-Diät einzuhalten, also 16 Stunden am Tag nichts zu essen, aber das konnte ich jetzt wegen der Medikamente nicht. Jetzt pendelt es sich wieder ein, zum Glück. Mein Tipp: Aufhören zu essen, bevor man satt ist!

Ukraine-Krieg, Pandemie, Energie- und Wirtschaftskrise: Wie gehen Sie in diesen Zeiten mit Zukunftsängsten um?

Ich habe mich von allen Ängsten befreit, deshalb bin ich Anfangs des Jahres ins Dschungelcamp gegangen! Angst ist kein guter Begleiter, und Zukunftsangst ist sowieso ein schwieriger Punkt. Im Grunde genommen haben wir nur den Moment, wir leben im Jetzt! Leider leben viele noch in der Vergangenheit, sinnieren, was sie alles falsch gemacht haben, fürchten sich vor der Zukunft und leben nicht im Hier und Jetzt. Ich lebe jetzt! Und wenn wir überlegen, welche Horrorszenarien wir uns schon ausgemalt haben, und was davon eingetroffen ist – nicht mal zehn Prozent, würde ich sagen. Obwohl ich aus der Kirche ausgetreten bin, bin ich ein sehr gläubiger Mensch. Und denke: Am Ende wird alles gut, und solange es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.

Gilt das auch für Ihre Lebensgemeinschaft mit Dieter Schroth? Nach Ihrem Aufenthalt im Dschungelcamp im Januar kursierten Trennungsgerüchte, nach über 35 gemeinsamen Jahren. Wie ist Ihr Beziehungsstatus?

Unser Beziehungsstand ist: Wir sind nach wie vor "verpartnert“, daran hat sich nichts geändert.