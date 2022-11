Harald Glööckler zeigt sich ungeschminkt: Blick hinter die Fassade erstaunt

Das Gesicht von Harald Glööckler hat sich im Laufe der Jahre freilich verändert. Jetzt hat der Designer und TV-Star ein seltenes Foto veröffentlicht, das ihn ohne Make-up zeigt.

"Mal völlig ungeschminkt. Abgesehen vom Permanent-Make-up", so betitelt Harald Glööckler ein Instagram-Bild, das er am Sonntagabend seinen 112.000 Fans zeigt. Bemerkenswert: Eigentlich lässt der 57-Jährige nur selten hinter die Fassade blicken. Jetzt präsentiert Glööckler die ungeschminkte Wahrheit.

Harald Glööcker präsentiert sich ohne Schminke

Der gebürtige Schwabe steht zu mehreren Eingriffen beim Beauty-Doc und zählt zu den deutschen Promis, die sich im Lauf ihrer Karriere am meisten optisch verändert haben. So sieht Harald Glööckler aktuell ungeschminkt aus:

So sieht Modedesigner Harald Glööckler ohne Schminke aus © Instagram

35 Jahre "Pompöös"

Seit fast vier Jahrzehnten steht Harald Glööckler mit seiner Marke "Pompöös" im Rampenlicht. Es wäre wieder Zeit für ein Kaiserreich, in dem er alle Frauen zu Prinzessinnen verwandeln könnte, befand der 57-Jährige beim 35. Markenjubiläum im prächtigen Ambiente eines Wiener Palais im September.

Glööckler fordert seit Jahren von der Branche deutlich mehr Mut und Fantasie: "Das ist notwendiger denn je. Alles scheint gleich, vieles ist fade." Und weiter: "Es ist höchste Zeit, den Einheitsbrei zu beenden." Der exzentrische Modeschöpfer denkt noch nicht ans Aufhören. "Ich bin noch lange nicht am Ende. Es ist höchstens Halbzeit."

Mit Blick zurück sagte Glööckler, er habe als erster Künstler "wirkliche Mode" ins Teleshopping gebracht. "Das war Couture und nicht nur ein T-Shirt in drei Größen. Das waren auch schicke Schnitte in größeren Größen für Damen." Er habe sein ganzes Leben der Schönheit und Eleganz der Frauen verschrieben. "Und das wird auch bis zum Ende so bleiben."