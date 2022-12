Trauer bei Katzenberger-Mama Iris Klein: "Wir stehen alle unter Schock"

Iris Klein meldet sich auf Instagram mit einer traurigen Botschaft. Ein enger Freund der Familie ist gestorben. Wie geht die Mutter von TV-Blondine Daniela Katzenberger mit dem Verlust um?

Während die Promis auch nach den festlichen Feiertagen noch fröhlichen Weihnachtscontent in den sozialen Medien liefern, ist Iris Klein nur wenig zu lachen zumute. Auf Instagram postete die ehemalige Dschungelcamperin das Bild einer Kerze mit der Nachricht "RIP" (Rest in peace, d.R.) und spricht über einen persönlichen Verlust.

Iris Klein in Trauer: "Einer unserer besten Freunde ist gestorben"

Die Mutter von Daniela Katzenberger zeigt sich in ihrer Story niedergeschlagen. "Gestern ist auch noch einer unserer besten Freunde gestorben", verkündet sie in dem kurzen Clip. Deshalb habe sie am Montag (26. Dezember) nur wenig gepostet, wie sie erklärt. "Es zeigt einem dann immer wieder, wenn jemand stirbt, wie schnell das Leben vorbei ist."

Iris Klein kommt nach dem Todesfall in ihrem Bekanntenkreis ins Grübeln und sagt: "Es war ein guter Freund von uns und er war auch so alt wie ich und so alt wie Peter. Man denkt dann immer: Oh Gott, ich bin die Nächste, die geht." Trotzdem wolle sie nach diesem Verlust ihr Leben genießen und weiterhin positiv denken.

Mutter von Daniela Katzenberger steht "unter Schock"

Um wen es sich bei dem Verstorbenen handelt, will die Mutter von Daniela Katzenberger nicht offenbaren. Aufmerksame Fans haben ihn allerdings bereits in vergangenen Storys der 55-Jährigen gesehen, wie sie betont: "Es kann so schnell vorbei sein. Wir stehen alle noch so unter Schock. Viele von euch kennen ihn auch aus unseren Storys. Ich werde jetzt keinen Namen sagen."

Für ihre Fans und Follower hat Iris Klein nach diesem Schicksalsschlag eine wichtige Botschaft: "Genießt euer Leben, macht aus allem das Beste, hört auf zu streiten und lasst euch gegenseitig in Ruhe!"