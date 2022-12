Wolfgang Joop über Heidi Klum: "Sie steht nicht für Fashion"

Vor dem ersten Aufeinandertreffen bei "Germany's Next Topmodel" hatte Designer Wolfgang Joop offenbar keine hohe Meinung von Heidi Klum. Doch heute hat er einen anderen Blick auf die 49-Jährige, sieht sie mehr als Entertainerin als ein Model.

Modedesigner Wolfgang Joop (78) berichtet davon, dass er sein Verhältnis zu Model und TV-Moderatorin Heidi Klum (49) komplett habe ändern müssen.

Entschuldigung an Heidi Klum: Wolfgang Joop musste Meinung ändern

"Beim ersten Aufeinandertreffen musste ich mich erst mal entschuldigen", sagte Joop der "Berliner Morgenpost" zu seiner Zeit als Juror in der Klum-Sendung "Germany's next Topmodel". "Ich hatte ja zuvor auch immer mal wieder in Karl Lagerfelds Horn gestoßen, nach dem Motto: Ein Model ist die nicht, in Paris haben wir die nie gesehen."

Wolfang Joop: "Heidi Klum steht nicht für Fashion, sondern für Entertainment"

Inzwischen hat Joop einen anderen Blick auf Klum. "Man muss verstehen: Heidi Klum steht nicht für Fashion, sondern für Entertainment. Sie hat mit eiserner Disziplin eine Megakarriere in den USA aufgebaut und ist somit unser einziger deutscher Superstar", sagte Joop. "Das schaffen nicht viele. Und vor dieser Lebensleistung habe ich absoluten Respekt."