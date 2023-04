"Kein Mainstream": Cathy Hummels spricht über neu gekauftes Haus in Schwabing – so sieht es aus

Cathy Hummels zeigt sich seit der Scheidung von Dortmunds Fußballer Mats Hummels öfters im Bikini – und in Schwabing. Denn: Die Moderatorin ist in ihr neues Haus gezogen. Körperlich gehe es ihr jetzt besser, sagt die 35-Jährige. Die AZ hat mit ihr über die Inneneinrichtung, kluge Investitionen und Geld gesprochen.

Cathy Hummels will sich nach eigenen Worten als Single öfter sexy zeigen: "Ich habe mich schon immer gerne im Bikini gezeigt, aber seitdem ich geschieden und Single bin, noch ein bisschen öfter." Die Moderatorin, die ab 12. April wieder die RTL2-Show "Kampf der Realitystars" moderiert, hat sich auch körperlich erholt. "Ich mache halt, was ich will. Ich mache, was mir Spaß macht und ich bin meinem Körper auch sehr, sehr dankbar, wie er durch die Scheidung gegangen ist. Dass er sich jetzt so regeneriert hat und dass es mir auch körperlich besser geht."

"Muss keine Rechenschaft mehr ablegen": Was Cathy Hummels jetzt ohne Mats vorhat

Die 35-Jährige und ihr Ex-Mann, Fußball-Star Mats Hummels (34), haben sich 2022 nach vielen gemeinsamen Jahren scheiden lassen. "Seitdem ich niemandem Rechenschaft ablegen muss, wie und was ich tue, mache ich, was mir gefällt. Und lebe, wie ich möchte", sagt Cathy Hummels glücklich.

Cathy Hummels in ihrer alten Küche in Bogenhausen © BrauerPhotos

Nach Scheidung ist Cathy Hummels "endlich der Boss"

Gerade hat sie die Schlüssel für ihr neues Haus im Münchner Stadtteil Schwabing bekommen, in das sie bald mit ihrem Sohn Ludwig ziehen will. "Bei meinem alten Haus hat noch eine dritte Person mitgesprochen, aber jetzt bin ich der Boss. Und der Ludwig für sein Zimmer."

Mats und Cathy Hummels beim Spielen mit dem gemeinsamen Sohn Ludwig © Instagram

Erster Einblick: So sieht es in Cathy Hummels' neuem Haus in Schwabing bald aus

Anstrengende Wochen liegen jetzt vor der 35-Jährigen. Eine neue Küche muss noch eingebaut werden – und auch beim Interieur setzt sie auf Veränderung. Cathy Hummels will keine rosafarbene Inneneinrichtung mehr, wie sie der AZ verrät: "Rosa habe ich abgeschworen. Ich mag die Farbe nicht mehr in meinem Haus. Mein neues Haus wird Mintgrün kombiniert mit Gold, Petrol, Magnolie und Creme." Und zudem soll es im Schwabinger Haus "Glanz und Glamour" geben. "Farblich sehr gleichbleibend, aber dennoch ausgefallen. Auf jeden Fall sehr unique und kein Mainstream."

Cathy Hummels kauft Haus in Schwabing: "Gebe nie Geld aus, das ich nicht habe"

In Cathy Hummels großem Haus befinden sich auch zwei separate Wohnungen. Diese möchte die Moderatorin vermieten. Der AZ sagt sie: "Ich will mit meinem eigenen Geld gut wirtschaften und schlau investieren. Ich will keine roten Zahlen schreiben und ins Negative gehen. Sowas stresst mich. Ich gebe nie Geld aus, das ich nicht habe. Das habe ich in meinem BWL-Studium gelernt. Und wenn sich andere Frauen davon inspiriert fühlen, freut mich das."

Cathy Hummels moderiert ab 12. April die Promi-Show "Kampf der Realitystars" © RTL2 Luis Zeno Kuhn

Fußballer als Berufswunsch: Sohn Ludwig will ein schlauer Torwart werden

Der fünfjährige Sohn kommt heuer schon in die Vorschule. Cathy Hummels, die sich für ihn auch eine internationale Schule vorstellen kann, zur AZ: "Ludi sagte mir bereits, dass er nicht mehr in den Kindergarten will, weil es so langweilig sei. Die anderen Kinder könnten noch nicht bis 100 zählen. Er will ein schlauer Torwart werden."