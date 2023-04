Nach Zusammenbruch: Verena Kerth ohne Marc Terenzi auf Promi-Party

Keine Party ohne Verena Kerth – aber die Stimmung könnte auf der Players Night von BMW besser sein. Emotionale Wochen liegen hinter der Münchner Moderatorin. Ihr Verlobter Marc Terenzi sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Die Negativ-Schlagzeilen reißen nicht ab. Eine Belastungsprobe für die eigentlich so robuste Verena Kerth.

Verena Kerth ist zurück auf dem roten Teppich. Zwar lächelt sie bei der Players Night von BMW in München tapfer für die Fotografen, doch tief im Inneren ist sie verletzt und enttäuscht. Weil Marc Terenzi zu Hause geblieben ist, kam Verena Kerth ohne ihren Verlobten – stattdessen mit ihrer guten Freundin Elke Hofmann. Die ideale Ablenkung vom Schlagzeilen-Hagel der vergangenen Wochen. Der AZ sagt sie sichtlich bewegt: "Ich wollte einfach mal raus und brauchte eine Ablenkung mit meiner Freundin Elke. Es tat gut, um den Kopf frei zu bekommen."

Skandal-Schlagzeilen rund um Verena Kerth und Marc Terenzi seien eine "Hetzjagd"

Die Last auf ihren zarten Schultern ist enorm. Seit ihrer Dschungelcamp-Teilnahme im Januar steht Verena Kerth unter Dauerbeobachtung. Verlobung, Stress mit den Dschungel-Promis, Fake-Vorwürfe über eine angebliche Liebes-Show mit ihrem Verlobten und immer wieder Berichte über Eskapaden (samt blauen Augen).

Seit vergangener Woche sieht sich ihr Lebensgefährte sogar mit Anschuldigungen wegen einer angeblichen sexuellen Belästigung konfrontiert. Die Staatsanwaltschaft Leipzig ermittelt. Verena Kerth sprach von widerwärtigen Lügen, die verbreitet werden. Und Marc Terenzi ergänzte, dass die Vorwürfe "vollkommen haltlos" seien.

Verena Kerth (l.) besuchte mit Freundin Elke Hofmann die Party. © BrauerPhotos

Vor zwei Tagen wurde Verena Kerth dann alles zu viel. Auf Mallorca brach sie körperlich zusammen, musste gar medizinisch versorgt werden. Einen Moderations-Job musste sie daraufhin absagen. Der AZ sagt sie aufgewühlt: "Aktuell geht es mir nicht so gut. Es ist alles gerade viel zu viel. Eine regelrechte Hetzjagd auf uns findet statt. Es ist eine absolute Ausnahmesituation und eine wahre Belastungsprobe."

Verena Kerth: Heul-Fotos entstanden nach Handy-Verlust

Zuvor wurden Tränen-Bilder veröffentlicht, die Verena Kerth mit Marc Terenzi zeigten. Einen Streit habe es nicht gegeben. Die 41-Jährige erklärt in der AZ: "Ich hatte mein Handy auf Mallorca verloren. Weil ich keine Cloud habe, sind all meine Bilder und Erinnerungen seit 2017 für immer verloren gegangen. Ich habe zwei Tage lang nicht geschlafen, weil ich so verzweifelt und traurig war. Deshalb habe ich auch geweint."

Dennoch sei Verena Kerth guter Dinge und wisse, dass sich hoffentlich bald alles aufklären wird...