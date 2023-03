Verena Kerth packt aus: Die Wahrheit hinter Marc Terenzis Stripclub-Besuch und blauem Auge

Exklusiv in der AZ sprechen Verena Kerth und Marc Terenzi über die turbulenten Tage. Der Sänger soll wild in einem Stripclub in Berlin gefeiert haben. Außerdem hat Marc Terenzi ein Veilchen. Das Glamour-Paar äußert sich jetzt zu den Gerüchten und räumt erste Vorwürfe beiseite.

Mega-Aufregung um Moderatorin Verena Kerth und Sänger Marc Terenzi. In den vergangenen Tagen war von einer durchzechten Nacht in einem Berliner Stripclub zu lesen. Der Sänger soll gar erneut die einschlägige Lokalität besucht haben, um seine vergessene Jacke abzuholen. Zudem ist Marc Terenzi aus seiner Schlager-Band "Team 5ünf" geflogen und hat ein blaues Auge. Erste Gerüchte über eine angebliche Trennung machten die Runde. Aber jetzt sprechen Verena Kerth und Marc Terenzi gemeinsam und exklusiv über die Vorwürfe.

Verena Kerth: "Kein Verbot, mit Marc in einen Stripclub zu gehen"

Die AZ erreicht Verena Kerth und Marc Terenzi auf Sylt, wo sie am Wochenende ein Dinner von "Magic Pearls" besuchten. Was passierte vergangene Woche in Berlin? Marc Terenzi erklärt: "Ich habe keine Jacke in einem Stripclub vergessen. Verena und ich haben an diesem Tag alles gemeinsam gemacht. Grundsätzlich machen wir als Paar immer alles zusammen." Und Verena Kerth ergänzt: "Soweit ich weiß, habe ich nie ein Verbot bekommen, mit Marc in einen Stripclub zu gehen."

Krach aus dem Hotelzimmer: "Wenn wir Spaß haben, wird es laut"

Und was ist mit dem angeblichen Zoff im Hotelzimmer, der sich nach "Mord und Totschlag" angehört hat, wie es ein ehemaliger Bandkollege von Marc Terenzi beschrieben hatte? Verena Kerth will von Streitigkeiten und Auseinandersetzungen nichts wissen. "Dezent und leise sind jetzt nicht unbedingt Attribute, du uns treffend beschreiben würden. Wir sind beide nun mal laute Menschen und wurden auf unser Organ auch schon im Zug angesprochen", sagt sie lachend. Und weiter: "Laut kann es bei uns werden, wenn wir natürlich viel Spaß haben."

Marc Terenzi: "Bei uns ist nichts außer Kontrolle geraten"

Alles sei friedlich gewesen, beteuert Marc Terenzi gegenüber der AZ: "Bei uns ist nichts außer Kontrolle geraten!" Verena Kerth gibt Einblicke in ihre Beziehung: "Wenn wir abends unterwegs waren, dann setzen wir uns anschließend zu Hause immer noch zusammen hin und hören Musik. Wir gehen nicht sofort ins Bett und haben halt noch Spaß. Das ist in München so und ist auch in Berlin so gewesen."

"Team 5ünf": Das Ausscheiden von Marc Terenzi zeichnete sich ab

Was stimmt, sind die Berichte über das Aus von Marc Terenzi in der Boyband. Der Sänger ist kein Mitglied mehr bei "Team 5ünf". Im AZ-Gespräch wird er emotional: "Mir tut es unendlich leid für die Band. Ich habe alles gegeben. Ich konnte nicht von Sylt weg und verpasste so den Auftritt in Mannheim, weil kein Fahrer kam und Streik angekündigt gewesen ist."

Terenzi erklärt weiter: "Ich bin definitiv nicht perfekt. Aber: Dass ich aus der Band ausscheide, hat sich abgezeichnet. In der Vergangenheit habe ich Solo-Auftritte zugunsten der Band abgesagt und dadurch bewusst zurückgesteckt. Jetzt will ich wieder alleine Musik machen und meine eigenen Lieder performen."

Gewalt-Vorwürfe und blaues Auge: "Bin nicht für Marcs Veilchen verantwortlich"

Auf Sylt tauchten dann Fotos auf, die Marc mit einem blauen Auge zeigten. Was passierte in Berlin wirklich? Verena Kerth wirft sich schützend vor ihren Verlobten: "Egal, was wir jetzt zum blauen Auge von Marc erzählen, es wird doch sowieso nicht geglaubt. Das war schon in Australien der Fall. Da wurden Märchen verbreitet. Ich bin nicht für Marcs Veilchen verantwortlich." Und Marc ergänzt: "Das blaue Auge hat mit unserer Beziehung überhaupt nichts zu tun."

Keine Trennung: Verena Kerth und Marc Terenzi planen Hochzeit

Das Promi-Paar ist von den Ereignissen der vergangenen Tage gezeichnet, will aber gemeinsam nach vorn blicken. "Ich dachte, auf Sylt herrscht ein rauer Wind, dabei ist bei uns hier eitler Sonnenschein. Zwischen Marc und mir ist alles wunderbar. Unsere Liebe ist stärker als jeder Gegenwind", sagt Verena Kerth zur AZ. Marc Terenzi hält die Hand seiner Verlobten fest: "Wir planen jetzt weiter unsere Hochzeit. Ich freue mich auf einen neuen Lebensabschnitt."