Rausschmiss nach "Lügen und Fehltritten": Marc Terenzi fliegt aus eigener Band

Dieser Rauswurf dürfte Marc Terenzi wohl sehr schmerzen. Der Sänger ist nicht mehr Teil der von ihm gegründeten Band Team 5ünf. Was steckt dahinter? Das Management hat den Rausschmiss begründet.

Eigentlich wollte Sänger und Dschungelkönig Marc Terenzi (44) mit seiner Band Team 5ünf musikalisch wieder voll durchstarten. , haben Terenzis Bandkollegen um Ex-US5-Mitglied Jay Khan (40) den Musiker aus seiner eigenen, von ihm mitgegründeten Gruppe geworfen.

Rauschmiss von Marc Terenzi aus Team 5ünf: Das ist der Grund

Das Management von Team 5ünf erklärte in einem Statement: "Er hat viele Chancen bekommen, aber nach all den Lügen und Fehltritten ist eine sinnvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich".

Verpasster Auftritt und blaues Auge

Terenzi, der sich derzeit mit seiner Verlobten Verena Kerth (41) auf Sylt aufhalten soll, habe laut des Berichts unter anderem Proben der Gruppe geschwänzt. Zu einem Fotoshooting von Team 5ünf sei er zudem mit einem blauen Auge erschienen. Am vergangenen Samstag soll der Musiker dann unentschuldigt bei einem ausverkauften Konzert von Team 5ünf in Mannheim gefehlt haben, was endgültig zu seinem Rauswurf geführt haben soll.

Die Band Team 5ünf hatten Terenzi und Jay Khan vor rund zwei Jahren gegründet. Während Terenzi bereits zu Beginn der 2000er Jahre mit der US-Castingband Natural bekannt geworden war, ist Khan ein ehemaliges Mitglied der Boygroup US5.