Nicht auf der Münchner Wiesn: Giulia Siegel feiert in Dirndl im Berliner Hofbräu

Giulia Siegel ist in Wiesn-Stimmung! Die lebte das Model allerdings nicht auf dem Münchner Oktoberfest aus, sondern verabschiedete sich pünktlich zum Anstich nach Berlin. Dort ist Siegel in offizieller Wiesn-Mission unterwegs, denn die 48-Jährige legte im Berliner Hofbräuhaus auf – natürlich stilecht im Dirndl.

Das Oktoberfest hat begonnen und die Münchner Promis werfen sich in Schale. Auch Giulia Siegel hat sich in ihr Dirndl geschmissen und feiert im Hofbräuhaus – in Berlin. Was es damit auf sich hatte, verriet die 48-Jährige ihren Followern auf Instagram.

Giulia Siegel bringt die Wiesn ins Berliner Hofbräuhaus

"Alle machen sich in München fertig fürs Oktoberfest, Umzug, Anstich und und und... Ich war noch nie in München beim Anstich. Und was mache ich? Ab zum Flughafen nach Berlin", erzählte Siegel ihren Fans in einer Instagram-Story. Die Tochter von Produzent und Komponist Ralph Siegel wollte dem Trubel aber nicht entkommen, sondern etwas Wiesn-Stimmung in die deutsche Hauptstadt bringen. Im Berliner Hofbräuhaus durfte Siegel nämlich als DJane auflegen und den Berlinern so richtig einheizen.

Was es für die Wiesn-Fans auf die Ohren gab, verriet die Moderatorin auch: "Wir machen heute 80er, 90er, House-Mixe und natürlich so ein bisschen Schunkelmusik". Und die kam super an, wie in Siegels Instagram-Stories des Abends zu sehen ist.

Dirndl, Bier und Axel Schulz: Giulia Siegel verbreitet Wiesn-Stimmung in Berlin

Alleine war Siegel in Berlin nicht. Auch Promis wie Nico Schwanz und Axel Schulz feierten im Hofbräuhaus ordentlich mit. Genauso wie die zahlreichen Feiernden, von denen sehr viele auch in Tracht erschienen. Eine Besucherin trug sogar das gleiche grau-rosa Spitzen-Dirndl zur Berliner Wiesn-Sause und schaffte es damit in Siegels Instagram-Story. Arm in Arm feierten die beiden zu Robbie Williams Song "Angel".

Lange dauerte der Abstecher nach Berlin allerdings nicht, denn wie Siegel verriet, wird sie auch noch auf dem echten Oktoberfest auflegen.