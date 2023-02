Rache an Yvonne Woelke? Iris Klein will mit Djamila Rowe verreisen

Noch immer hat sich der Trubel im Affären-Drama um Peter Klein nicht gelegt. Während Iris Klein sich inzwischen etwas entspannter zeigt und mit Dschungelkönigin Djamila Rowe in den Urlaub will, brodelt es in Yvonne Woelke.

Die Promi-Soap des Jahres findet einfach kein Ende, beinahe täglich werden von den Beteiligten Neuigkeiten zum Ehe-Chaos um Peter und Iris Klein öffentlich auf Instagram geteilt. Nun schlägt die Mutter von Daniela Katzenberger Djamila Rowe vor, gemeinsam zu verreisen. Pikant daran: Die Dschungelkönigin ist die ehemalige Busenfreundin von Yvonne Woelke. Die angebliche Affäre von Peter Klein schäumt vor Wut – jedoch nicht wegen des Urlaubs. Was ist vorgefallen?

In ihrer Story erklärt Iris Klein, dass ihr Ärger und die Enttäuschung über die gescheiterte Ehe allmählich der Gleichgültigkeit weicht – wobei sie noch vor wenigen Tagen einen "Heulkrampf" in einem Restaurant erlebte. Aus der gemeinsamen Finca auf Mallorca ist sie inzwischen ausgezogen, aktuell verbringt sie mit Daniela Katzenberger einige Tage bei Tochter Jenny Frankhauser in Deutschland.

Nach Trennungsdrama: Fährt Iris Klein mit Djamila Rowe in den Urlaub?

Die Mädelsrunde scheint der 55-Jährigen gutzutun, sie plant sogar schon eine Reise mit Promi-Damen. Vor wenigen Tagen machte It-Girl Nina Kristin der 55-Jährigen ein verlockendes Angebot, gemeinsam auf eine Kreuzfahrt zu gehen. Jetzt hat die Katzenberger-Mama darauf reagiert und in ihrer Instagram-Story erklärt: "Ihr habt gefragt wegen der Schiffsreise. Ja, die mache ich auf jeden Fall mit der Nina Kristin und wir fragen auch noch die Djamila, ob sie mitgeht. Ach, das wird super." Gemeint ist damit Djamila Rowe, die in dem Beitrag verlinkt ist.

Für Yvonne Woelke könnte das ein ordentlicher Schlag ins Gesicht sein, denn immerhin war sie bis vor Kurzem noch eine gute Freundin der Dschungelkönigin und hatte diese sogar nach Australien begleitet. Doch nach dem angeblichen Fremdgeh-Skandal hinter den Kulissen der Show hat Djamila Rowe mit ihrer ehemaligen Vertrauten gebrochen.

Yvonne Woelke wütet auf Instagram: "Wie kann man nur so dreist lügen?"

Inzwischen hat sich auch Yvonne Woelke wieder bei ihren Fans und Followern gemeldet. Zwar sagt sie nichts über die Urlaubseinladung an ihre Ex-Busenfreundin, feuert dafür erneut gegen Iris Klein. "Ich habe über eine Person so eine krasse Lüge entdeckt", schimpft sie in ihrer Story und meint damit die Mutter von Daniela Katzenberger.

Um welche Unwahrheit es sich handelt, deckt die Schauspielerin jedoch nicht auf, sondern wütet weiter: "Wie kann man nur so dreist lügen und den eigenen Ehemann so blöd dastehen lassen?" Sie wundere sich, wie Peter so lange mit seiner Ehefrau zusammen sein konnte und würde ihm dafür sogar einen "Ehrenpreis" verleihen. Ob sie sich mit diesen Aussagen einen Gefallen getan hat?

Funkstille: Peter Klein schweigt zum Affären-Drama

Während sich die beiden Promi-Frauen immer wieder gegenseitig anstacheln, ist es um den Mann der Stunde auffällig ruhig geworden. Peter Klein hat sich seit seiner Bekanntgabe, dass er in Yvonne Woelke verliebt sei, nicht mehr öffentlich dazu geäußert. Stattdessen postet er Videos vom mallorquinischen Nebelwetter.

Dass der Stiefvater von Daniela Katzenberger eisern Funkstille hält, ist wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Nach seinem Liebes-Outing hatte er viel Gegenwind von Fans und Followern bekommen, da er seiner Iris eine Mitschuld am Scheitern der Ehe gibt. Eine ehemalige DSDS-Kandidatin hatte sogar ein Parodie-Video dazu veröffentlicht, in dem sie Peter Klein für seine Aussagen öffentlich abwatscht.

Vielleicht sollten alle Beteiligten des Liebes-Karussells sich mehr zurückhalten und nicht jeden Gedankengang zu diesem Thema öffentlich abhandeln. Davon ist aber vorerst wohl nicht auszugehen.