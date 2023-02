Parodie-Video zu Peter Klein: Ex-DSDS-Star veräppelt Liebes-Outing des Katzenberger-Stiefvaters

Peter Klein wird seit dem Affären-Drama abseits des Dschungelcamps im Netz fies beschimpft. Jetzt mischt sich auch die ehemalige DSDS-Sängerin Aline Bachmann ein und macht sich in einem Parodie-Video über den Stiefvater von Daniela Katzenberger lustig.

Noch nie wurde das Scheitern einer Ehe derart öffentlich zelebriert wie bei Peter und Iris Klein. Die Reality-Stars liefern damit die Instagram-Soap des Jahres – Tränen-Auftritte im TV und gegenseitige Beschuldigungen inklusive. Inzwischen schalten sich auch weitere Promis ein, die mit der Sache eigentlich nichts zu tun haben. Wie Ex-DSDS-Sternchen Aline Bachmann, die den Stiefvater von Daniela Katzenberger in einem Video derbe abwatscht.

Verliebt in Yvonne Woelke: Peter Klein gibt Iris Mitschuld

Erst hatte Peter Klein eine Affäre mit Yvonne Woelke, Dschungelcamp-Begleitung von Djamila Rowe, abgestritten, doch dann folgte die große Offenbarung: Er hat sich in die Schauspielerin verliebt. In seiner Instagram-Story sprach er vor wenigen Tagen Klartext und zog damit den Zorn zahlreicher Follower auf sich. In dem Clip gab er nicht nur zu, sich emotional von Iris Klein entfernt zu haben, sondern gab seiner Ex eine Mitschuld an dem Techtelmechtel. "Eigentlich hat zu der ganzen Situation der Post meiner Frau geführt, wo sie gesagt hat, dass ich sie betrüge", sagte er dazu.

"Erbärmlich" und "primitiv": Ex-DSDS-Star fassungslos über Liebes-Outing bei Peter Klein

Diese Erklärung dürfte Iris Klein schwer getroffen haben. Aber nicht nur die Katzenberger-Mama, auch weitere Promi-Damen zeigen sich schockiert von derartigen Aussagen. Aline Bachmann, ehemalige DSDS-Kandidatin, nimmt sich das fragwürdige Liebes-Outing von Peter Klein zur Brust und teilt ordentlich gegen ihn aus.

In einem knapp dreiminütigen Clip veräppelt die Sängerin die Erklärungsversuche von Peter Klein und zeigt dabei immer wieder Szenen aus seiner Instagram-Story. Dabei schimpft sie über seine Aussagen und bezeichnet diese als "erbärmlich" und "primitiv". Die Zukunftsaussichten für eine Beziehung des TV-Stars mit Yvonne Woelke sieht sie düster. "Ich bin keine Baba Jaga, die hier mit ihrer Zauberkugel sitzt, aber ich denke, für dich geht es schwarz weiter, weil die Woelke will ja nix von dir", sagt sie dazu.

Fans und Kritiker diskutieren über Parodie-Video von Aline Bachmann

Mit ihrem Parodie-Video hat Aline Bachmann bei ihren Followern offenbar voll ins Schwarze getroffen und eine Diskussion ausgelöst. Viele können sich darüber amüsieren und posten lachende Smileys. "Du bist doch echt die aller Geilste. Bitte mehr davon", schreibt ein Fan dazu. Kritiker wiederum pöbeln gegen die ehemalige DSDS-Kandidatin. "Du nervst noch schlimmer als das Horrorgespann", lautet ein Kommentar dazu.

Währenddessen hat sich das Beziehungskarussell im Hause Klein weitergedreht. Während Peter aktuell eisern Funkstille hält, hat Iris mit der Unterstützung ihrer Promi-Töchter Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser ihre persönlichen Sachen aus der mallorquinischen Finca geholt und eine eigene Wohnung bezogen. Doch damit dürfte der Schlussstrich höchstwahrscheinlich noch nicht gezogen worden sein, denn vor wenigen Tagen hatte Iris Klein einen TV-Dreh in Deutschland. Ob sie tatsächlich über die Trennung auspacken wird, bleibt abzuwarten.