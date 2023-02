Nach Aussprache: Iris Klein enthüllt Spritzen-Geheimnis und Zukunftspläne von Peter

Iris und Peter Klein trafen sich am Mittwoch zum Abendessen. Nach der Aussprache mit endgültigem Liebes-Schock platzt es aus der Mutter von Daniela Katzenberger heraus. Iris macht pikante Enthüllungen über ihren Noch-Ehemann und stellt seine angeblichen Zukunftspläne vor.

Wird es jetzt schmutzig? Am Donnerstag holt Iris Klein ihre letzten Sachen aus dem Haus auf Mallorca. Es ist das traurige Ende der Ehe mit Peter Klein. Nach einem gemeinsamen Abendessen packt die Mutter von Daniela Katzenberger auf Instagram aus und redet sich ihre Wut von der Seele. Iris Klein enthüllt, dass Peter Klein Kneipensänger in Hamburg werden möchte. Sie spricht auch über Yvonne Woelke und Peters angebliche Dschungelcamp-Pläne.

Nach Treffen auf Mallorca: Peter Klein will die Scheidung von Iris

"Mir geht's ein bisschen besser", sagt Iris Klein am Mittwochabend in ihrer Instagram-Story. Die Augen sind nicht mehr rot und geschwollen von den vielen Tränen der vergangenen Wochen. Nach ihren Fremdgeh-Vorwürfen und Peter Kleins Geständnis, in Yvonne Woelke verliebt zu sein, kann Iris Klein erstmals klar mit ihren Followern sprechen.

Getrennte Wohnungen: Peter behält Finka und Hunde

Iris Klein verrät, wie es für sie und ihren Noch-Ehemann weitergeht: "Wir waren gerade essen und haben geredet. Er möchte allein bleiben. Er möchte keine Ehe mehr retten. (...) Wir werden uns definitiv scheiden lassen." Zwar bleiben beide vorerst auf Mallorca, aber in unterschiedlichen Häusern. "Peter bleibt in der Finka, die kostet 3.000 Euro Miete. Die zahlt er allein. Ich habe eine andere Wohnung." Die gemeinsamen Hunde bleiben bei ihm.

Iris Klein: Peter will Kneipensänger in Hamburg werden und ins Dschungelcamp

Was beim Treffen zwischen Iris und Klein besprochen wurde, teilt die 55-Jährige gern mit ihren 441.000 Followern. "Er möchte seine Freiheit, seine Frauen. Er ist ja so verliebt in diese Yvonne. Da will er nach Hamburg und Kneipensänger werden. (...) Das ist in Zukunft sein Leben." Und weiter: "Er will ja unbedingt nächstes Jahr ins Dschungelcamp. Wahrscheinlich auch mit dieser Yvonne. Ziel erreicht, würde ich sagen." Iris behauptet auch, dass Peter den Fahrstuhl-Kuss mit Yvonne Woelke gestanden hat.

"Gibt es nur noch charakterlose Schweine auf dieser Welt?"

Bereits seit einem Jahr wollte Peter Klein die Trennung, gibt Iris Klein bekannt. "Aber dann soll ein Mann doch ehrlich sein und sich trennen", schimpft sie. "Er meinte, ich könne mir ja einen anderen Mann suchen", sagt Iris entsetzt und ergänzt wütend: "Das macht man ja so einfach nach 20 Jahren Ehe! Hilfe! Männer! Gibt es nur noch charakterlose Schweine auf dieser Welt?"

Iris Klein wollte Noch-Ehemann Peter das Fremdgehen verzeihen

Die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser wollte nach eigenen Angaben gar nicht die Scheidung: "Ich war bereit, ihm alles zu verzeihen." Doch sie weiß über Peter Klein und Yvonne Woelke: "Die Liebe zu einer anderen Frau ist stärker. Hat die jetzt nicht was mit Patricia Blancos Mann? Ich blicke da nicht mehr durch."

"Haartransplantation, Tattoos, Marken-Unterhosen": Midlife-Crisis bei Peter Klein?

Die bitterböse Abrechnung mit Peter Klein geht weiter. Iris enthüllt weitere Gesprächsdetails und macht eine mysteriöse Andeutung über den Stiefvater ihrer Kinder: "Ich habe ihn eben noch gefragt, ob es die Midlife-Crisis ist? Die Haartransplantation, die Tattoos, die Marken-Unterhosen, dann spritzt er so viel..." Was sie damit genau meint, erklärt Iris nicht. Der sportbegeisterte Handwerker hat sich noch nicht zu Iris Kleins Enthüllungen geäußert. Yvonne Woelke bestreitet, Gefühle für Peter Klein zu haben.

Familie Katzenberger-Klein ist enttäuscht: Nach Trauer kommt Hass und Gleichgültigkeit

Noch immer sitzt der Schock bei allen Familienmitgliedern tief. Wut, Enttäuschung und Verzweiflung waren die dominierenden Gefühle. "Ich war wochenlang nur noch am Heulen. (...) Was ein Schwein. Jetzt kommt diese Hass-Phase. Danach kommt die Gleichgültigkeit. Darauf freue ich mich schon. Dann geht's mir richtig gut", sagt Iris Klein. Außerdem macht sie eine Ansage: "Und wenn er noch was sagt, packe ich noch mehr aus. (...) Ich finanziere ihm nichts mehr."

Bei diesem Abendessen wurde so einiges besprochen – nur kein Frieden geschlossen...