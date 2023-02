Von Freund getrennt? Patricia Blanco schießt wegen Liebes-Wirrwarr gegen Yvonne Woelke

Was ist denn bei Patricia Blanco und Andreas Ellermann los? Zum Affären-Drama des Jahres um TV-Familie Klein gesellt sich jetzt auch noch die Tochter von Schlagersänger Roberto Blanco. Und Auslöser soll erneut Yvonne Woelke sein. Die Schauspielerin ist laut Iris Klein die Affäre von Katzenbergers Stiefvater Peter Klein. Beide bestreiten das.

Ist Patricia Blanco mit ihrem Freund Andreas Ellermann noch zusammen oder nicht? Der Multimillionär wollte offenbar die Trennung, schrieb auf Instagram, er sei von seiner Herzensdame "enttäuscht worden". Doch die Promi-Tochter will von einem Liebes-Aus nichts wissen, kämpft um die Beziehung und will sogar eine Therapie machen. So weit, so unkompliziert. Doch jetzt wird eine Dame ins Spiel gebracht, die aktuell noch im Affären-Drama des Jahres verwickelt ist: Yvonne Woelke.

Patricia Blanco vs. Yvonne Woelke: "Sie mischt sich in meine Beziehung ein"

Die Schauspielerin, die mit Katzenberger-Stiefpapa Peter Klein am Rande des Dschungelcamps angebandelt haben soll, hat bereits mit Andreas Ellermann zusammengearbeitet. Er ist der Verlobte von Patricia Blanco. Der Millionär nahm mit Yvonne Woelke und deren Busenfreundin Micaela Schäfer 2018 den Song "Germany Olé" auf. Das ist zwar schon beinahe fünf Jahre her, wurde jetzt aber trotzdem zum Streitthema für Freundin Patricia Blanco.

Neue Vorwürfe: Zerstörte Yvonne Woelke die Blanco-Beziehung?

Ellermann hat in seiner Instagram-Story ein Foto veröffentlicht, welches ihn gemeinsam mit Schauspielerin Yvonne Woelke zeigt. Das scheint der Blanco-Tochter so gar nicht zu passen. "Andreas hat mich damit provoziert auf 190", sagt Patricia zu " ". "Er weiß, dass ich die Frau nicht mag. Sie mischt sich in meine Beziehung und Familienangelegenheiten ein, die sie nix angehen."

Yvonne Woelke über Vorwürfe von Patricia Blanco: "Sie mochte mich von Anfang an nicht"

Und was sagt die geschasste Yvonne Woelke zu dem neuen Beziehungsdrama, das sie angeblich verursacht haben soll? "Patricia mochte mich von Anfang an nicht. Ich hätte angeblich gesagt, sie sei nur wegen des Geldes mit Andreas zusammen." Ellermann selbst wünscht sich Frieden und schweigt bislang zu den Behauptungen von Patricia Blanco.