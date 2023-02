Peter Klein liebt Yvonne Woelke: Jenny Frankhauser ist wegen Geständnis fassungslos

Es brodelt im Hause Klein/Katzenberger/Frankhauser: Peter Klein hat sich nun selbst zu Wort gemeldet und seine Gefühle für Yvonne Woelke zugegeben. Stieftochter Jenny Frankhauser ist fassungslos. Gemeinsam mit Daniela Katzenberger steht sie Mutter Iris Klein bei.

Die Schlammschlacht zwischen Iris Klein, Peter Klein und Yvonne Woelke geht in die nächste Runde. Jetzt gab allerdings auch der Herr der Runde ein öffentliches Statement ab. Doch was er dort offenbart, dürfte bei seiner Frau gar nicht gut ankommen.

Liebes-Geständnis von Peter Klein: Will er Yvonne Woelke als neue Partnerin?

Iris Klein veröffentlichte am Samstag nicht nur den Chatverlauf von Peter Klein und Yvonne Woelke, sondern behauptet außerdem, ihr Mann hätte ihr mittlerweile alles gestanden: "Ich habe die Beweise heute von meinem Noch-Ehemann gehört. Er hat gesagt, die beiden haben sich ineinander verliebt", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. "Niemand durfte das erfahren und die schreiben auch die ganze Zeit."

Peter Klein: Öffentliche Denunziation durch seine Frau als Auslöser

Peter Klein wollte sich offenbar auch selbst zu den Anschuldigungen äußern und verfasste noch am selben Tag eine eigene Instagram-Story, in der er seine Sicht der Dinge erklärt. Gleich zu Beginn stellte er klar: In Australien sei nichts passiert. Allerdings habe die Eifersucht von Iris ihn letztendlich in die Arme der von Yvonne Woelke getrieben.

Sind Peter Klein und Yvonne Woelke ein Paar?

"Ich habe für mich gemerkt, dass ich mich immer weiter von meiner Frau entferne, dadurch und dass die Gefühle zu meiner Frau immer weniger wurden und ich letztendlich immer mehr Gefühle für Yvonne entwickelt habe", erklärte er am Samstag. Er habe der Schauspielerin außerdem "Dinge geschrieben, die man normalerweise einer verheirateten Frau nicht schreiben sollte".

Diese Entwicklung soll allerdings eine Reaktion auf die öffentliche Denunziation durch seine Frau gewesen sein: "Ich konnte ihr das nicht verzeihen. Vielleicht habe ich mich deswegen mehr zu Yvonne hingezogen gefühlt", rechtfertigte er sich in seiner Story.

Peter Klein erklärt wachsende Anziehung zur Affäre

Ein klassisches Schuldeingeständnis ist das Statement allerdings nicht, denn Peter Klein hält daran fest, dass er seine Frau nicht betrogen habe, er sich aber de facto in Yvonne Woelke verliebt habe. "Ich kann nichts dafür, wie sich das entwickelt hat. Das ist einfach so passiert". Trotzdem tue es ihm offenbar leid, wie es passiert sei: "Vielleicht war es der falsche Weg, vielleicht hätte ich direkt mit ihr mit offenen Karten spielen sollen (...), das gebe ich zu."

Katzenberger-Schwester Jenny zwischen Heul-Krampf und Schrei-Attacke

Peter Klein wolle sich laut Statement nun nicht mehr zu der Sache äußern. Die Reaktionen aus dem familiären Umfeld kamen prompt. Jenny Frankhauser, Tochter von Iris Klein, meldete sich via Instagram-Story am Samstagnachmittag zu Wort. "Ich bin so sprachlos! Ihr zwei Ehrenlosen!", meinte sie über ihren Stiefvater und Yvonne Woelke. "Da weiß man gar nicht, was man sagen soll. Am besten gar nichts. Das ist so krass. Ich habe das die ganze Zeit nicht so wahrhaben wollen. Stellt euch mal vor, ihr seid 20 Jahre – ein halbes Leben – mit einem Menschen zusammen."

Statement von Jenny Frankhauser über Peter Klein: "Noch nie so enttäuscht"

Wie fassungslos Jenny Frankhauser ist, sieht man auch an diesem Statement: "Der ist wie ein zweiter Papa für uns gewesen. Ich checke das nicht!" Zudem schreibt sie in der Story: "Ich war noch nie so enttäuscht von einem Mensch."

Daniela Katzenberger teilt Knutsch-Foto mit Mutter Iris Klein

Auch Daniela Katzenberger mischt sich wieder ein, lässt aber nur ein Foto sprechen. Die Blondine teilt einen Mutter-Tochter-Schnappschuss auf Instagram, auf dem sie Mama Iris auf den Mund küsst: "We can do it … weil wir dich lieben."

Liebt Yvonne Woelke auch Peter Klein?

Noch ist unklar, ob auch Yvonne Woelke auf das Liebes-Geständnis von Peter Klein eingehen wird. Nach ihrem Ehe-Aus wollte sich die Schauspielerin in Berlin zurückziehen. Noch hat sie die Gefühle von Peter Klein nicht erwidert. Denn Iris Klein behauptete: "Ich habe gerade eben einen Anruf bekommen von Yvonne. Und sie hat mir versichert: Sie liebt ihn nicht. Nur er liebt sie."