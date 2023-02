Neuer Fremdgeh-Beweis? Iris Klein ertappt Ehemann Peter mit pikanter Handy-Nachricht

Beinahe stündlich dreht sich das kuriose Klein-Karussell neu. Nachdem die Mutter von Daniela Katzenberger am Sonntag Yvonne Woelke für ihr Interview kritisiert hatte, schießt Iris Klein jetzt auf Instagram. Sie wolle einen weiteren Beweis dafür haben, dass Ehemann Peter Klein ihr untreu ist.

Ist die Ehe damit endgültig gescheitert? Am Wochenende hieß es via Management-Erklärung, dass Iris Klein und Peter Klein ihre Ehe retten wollen. Doch am Montagmittag macht die Mutter von Daniela Katzenberger unmissverständlich via Instagram-Story klar, dass sie nicht mehr an ein Happy End oder ein Missverständnis glaubt. Iris Klein ist weiterhin der Meinung, dass Peter sie mit Schauspielerin Yvonne Woelke betrogen hat – obwohl beide dies vehement abstreiten.

Iris Klein entdeckt auf Mallorca-Flug eine Nachricht von Yvonne Woelke

Die Ehe-Krise geht weiter, trotz Aussprache in einem Hotel in der Pfalz. Dorthin flüchtete Iris, ehe Peter als Dschungelcamp-Begleitung wieder zu Hause auf Mallorca landete. Die 55-Jährige will weitere Beweise haben, die einen Betrug aufdecken.

Auf Instagram postet sie am Mittag: "Peter und Yvonne schreiben sich immer noch heimlich!!! Gestern Abend wieder. So viel zum Thema: Er will die Ehe retten!!! Dann gebt doch alles öffentlich zu? Dann isses rum!! Habe es eben selbst gesehen... Wir fliegen gerade nach Mallorca... Ein Blick auf sein Handy... Das war's. Beide verlogen!!!" Und weiter: "Yvonne, vergiss bei deinem nächsten Interview nicht zu erwähnen, dass du nachts meinem Ehemann weiterhin WhatsApp schreibst..."

Peter Klein weint, Yvonne Woelke tröstet am Flughafen

Iris Klein spielt auf das Interview an, das Yvonne Woelke am Sonntag RTL gegeben hatte. Die Blondine hat sich nichts vorzuwerfen, meint sie: "Ich habe kein schlechtes Gewissen, weil ich nichts gemacht habe. Ich werde unschuldig bestraft."

Und auch zum Kuschel-Foto am Flughafen äußert sich Woelke: "Wir hatten vorher einen Zusammenbruch, haben wenig geschlafen. Jetlag. Man wusste nicht, was passiert. Er hat geweint, weil er nicht wusste, lässt sie sich scheiden oder nicht. Ich weiß auch nicht, wie alles reagiert, meine Jobs, mein Privatleben. Wir sitzen die ganze Zeit in Australien zusammen in einem Boot. Wir wussten ganz genau, an diesem Tag trennen sich unsere Wege. Er weiß genau, wie ich mich fühle, ich weiß genau, wie er sich fühlt. (...) Ich hatte ihn immer als Halt. Auf einmal ist diese Person weg, ich stehe da ganz allein da."

Daniela Katzenberger: "Ich bin keine Eheberaterin"

Am Sonntagnachmittag hat sich auch Daniela Katzenberger erneut zum Ehe-Drama ihrer Eltern geäußert. Sie erklärte, dass sie irgendwann an einem Punkt gewesen, an dem sie gesagt hat, "nee, jetzt halte ich mich da mal raus". Außerdem: "Es klingt voll gemein, aber ehrlich gesagt: Ich kann nicht deren Eheprobleme zu meinen Problemen machen. Es sind erwachsene Leute und ich weiß selbst nicht, was da genau war und ich will auch niemanden verurteilen, ich will mich da einfach raushalten."