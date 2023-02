Kuss-Video von Peter Klein und Yvonne Woelke: Jetzt spricht Tochter Jenny Frankhauser

Fremdgeh-Vorwürfe, Fake-Unterstellungen, Notarzt-Einsatz und Ehe-Krise – im Leben von Daniela Katzenberger, Mutter Iris, Stiefvater Peter Klein und Schwester Jenny Frankhauser ist nichts mehr wie vor der Dschungelcamp-Teilnahme von Lucas Cordalis.

Notarzt-Einsatz am Mittwochnachmittag bei Jenny Frankhauser. Bei der Schwester von Daniela Katzenberger sollen sich beängstige Szenen abgespielt haben. Denn: Mutter Iris Klein ist nach den erhobenen Fremdgeh-Vorwürfen nach Deutschland geflogen, um sich bei Jenny zu erholen.

Ein Sprecher der ADAC-Luftrettung zu "Bild" bestätigt einen Einsatz: "Nach der Landung hat der Hubschraubernotarzt eine akutmedizinische Notfallversorgung durchgeführt." Der Patient wurde per "Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren – in Begleitung des Hubschraubernotarztes". In der Klinik soll Iris Klein sich noch immer befinden.

Iris Klein soll vom Notarzt behandelt worden sein

Große Sorgen um Iris Klein. Sie wollte bei Peters Ankunft auf Mallorca nicht zu Hause sein. Er war die Dschungelcamp-Begleitung von Schwiegersohn Lucas Cordalis. Für sie ist klar: Die Ehe ist gescheitert, sie will die Scheidung.

Zeigt ein Video einen Kuss von Peter Klein und Yvonne Woelke?

Peter Klein streitet dagegen ab, eine Affäre mit Yvonne Woelke in Australien gehabt zu haben.

Auf den unscharfen Bildern könnte ein Kuss zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke zu sehen sein.

Jenny Frankhauser hofft auf Rettung der Ehe ihrer Eltern

Auf Instagram wird Jenny Frankhauser von Fans angesprochen. Die Tochter von Iris Klein erklärt: "Ich versuche zu vermitteln und kann mich nicht einfach raushalten. Ich glaube immer noch fest an meine Mutter und Peter und dass alles wieder gut wird. Es stehen so viele Vorwürfe im Raum, so vieles sieht schlimmer aus, als es wirklich war. Und ja, es wurde sicher Mist gebaut. Aber ich glaube nicht, dass er fremdgegangen ist!!! Er liebt meine Mutter über alles und ich hoffe so sehr, dass sie sich aussprechen und alles wieder gut wird."

Wie geht es Iris Klein?

Und was sagt Jenny Frankhauser zum Zustand ihrer Mutter? Am Donnerstag schreibt sie auf Instagram: "Gar nicht gut. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen." Auch zum Notarzt-Einsatz am Mittwoch will sich die Schwester von Daniela Katzenberger nicht äußern.

Kriselt auch die Ehe von Daniela Katzenberger?

Dschungelcamper Gigi Birofio hat zudem über Lucas Cordalis im "t-online"-Interview ausgeplaudert: "Ich hoffe, er spricht auch viele Sachen zu Hause an, denn er hat mir mal gesagt, er spricht viele Sachen in der Beziehung nicht an, um die Beziehung instand zu halten." Der Reality-Star schießt dann sogar noch belehrend hinterher: "Eine Beziehung ist dafür da, um sich gegenseitig zu unterstützen bei Fehlern."