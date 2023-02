Lucas Cordalis: Muss er Daniela Katzenberger etwas beichten?

Als Lucas Cordalis als erster Promi im Dschungelcamp-Finale ausgeschieden ist, jubelte man hinter den RTL-Kulissen laut. Jetzt bekommt der Ehemann von Daniela Katzenberger öffentlich einen vor den Latz geknallt. Mitcamper Gigi Birofio will Details über den Zustand der Ehe wissen....

Lucas Cordalis schaffte es nach zwei Wochen Dschungelcamp ins große Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Doch der Sohn von Costa Cordalis war beim Publikum umstritten. Zu glatt, zu unauthentisch und zu wenig Teamgedanken habe er in der RTL-Show an den Tag gelegt, sagten Kritiker.

RTL-Mitarbeiter jubelten über Ausscheiden von Lucas Cordalis

Und gar vom Dschungelcamp-Autor Mickey Beisenherz bekommt der Ehemann von Daniela Katzenberger die volle Breitseite. Nach der Verkündigung über Cordalis‘ Dschungel-Aus gab es bei RTL-Mitarbeitern hinter den Kulissen "tosenden Applaus und Jubel". Das berichtet Beisenherz in seinem Podcast "Apokalypse & Filterkaffee". Und weiter: "Als wäre hier gerade das WM-Finale gewonnen."

Dschungelcamp-Promi Gigi plaudert über Ehe von Daniela Katzenberger

Jetzt legt auch Dschungelcamp-Kandidat Gigi Birofio nach. Beide gerieten im Dschungelcamp mehrmals aneinander. Über Lucas Cordalis sagte der 23-Jährige gegenüber "t-online": "Ich hoffe, er spricht auch viele Sachen zu Hause an, denn er hat mir mal gesagt, er spricht viele Sachen in der Beziehung nicht an, um die Beziehung instand zu halten." Der Reality-Star schießt dann sogar noch belehrend hinterher: "Eine Beziehung ist dafür da, um sich gegenseitig zu unterstützen bei Fehlern." Autsch!

Lucas Cordalis: "Privatleben ist schon so breitgetreten"

Ob sich Lucas Cordalis davon aus der Ruhe bringen lässt? Oder konfrontiert ihn gar Ehefrau Daniela Katzenberger jetzt mit Gigis Enthüllungen? Nach seiner Dschungelcamp-Teilnahme begründete Lucas Cordalis gegenüber RTL seine zurückhaltende Art im Busch mit angeblicher Rücksicht auf den Zuschauer: "Mein Privatleben ist schon so breitgetreten in Medien, da wollte ich die Leute einfach nicht langweilen."

Ehe-Drama und Fremdgeh-Vorwürfe: Lucas Cordalis will vermitteln

Bleibt in dieser Familie gar kein Stein mehr auf dem anderen? Das werden die nächsten Tage klären! Denn: Lucas Cordalis will jetzt erst einmal als Vermittler bei seinen Schwiegereltern auftreten. Iris und Peter Klein stehen vor dem Trümmerhaufen ihrer Ehe. Die Mutter von Daniela Katzenberger wirft ihrem Ehemann einen Seitensprung vor.