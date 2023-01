Ist Lucas Cordalis im Dschungelcamp "fake"? Kandidaten werfen ihm falsches Spiel vor

Lucas Cordalis wollte unbedingt ins Dschungelcamp (Vater Costa holte sich in der ersten Staffel die Krone). Doch aktuell scheint er in der Trash-Show keine gute Figur abzugeben. Ein Kandidat wirft dem Ehemann von Daniela Katzenberger sogar vor, ein "falscher Mann" zu sein. Was ist passiert?

27. Januar 2023 - 00:08 Uhr | Sven Geißelhardt

RTL 9 Lucas Cordalis ärgert sich über seine Mitcamper und die Dschungelprüfung. RTL 9 In Gigi Birofio brodelt es gewaltig, schließlich muss seine engste Vertraute Cecilia das Camp verlassen. RTL / Stefan Thoyah 9 Dschungelprüfung: "Die drei Musketiere sind wieder am Start", so Lucas Cordalis (M.), als er gemeinsam mit Papis Loveday und Gigi Birofio (l.) zur "Unhappy Hour" bei Sonja Zietlow und Jan Köppen (r.) eintrifft. RTL / Stefan Thoyah 9 Gigi Birofio, Papis Loveday und Lucas Cordalis sind von der Prüfung nicht begeistert. RTL / Stefan Thoyah 9 Es gibt "Nüsschen" (Ziegen-Hoden) für Lucas Cordalis und Papis Loveday (l.). RTL / Stefan Thoyah 9 Bevor die "Unhappy Hour" endet, gibt es noch ein Freigetränk für alle drei: "Rumlag XXL" (Reste aus dem Mixer, Maden, Insekten-Saft). V.l.: Mit drei Strohhalmen trinken Gigi Birofio, Papis Loveday und Lucas Cordalis das Glas ganz schnell aus. RTL / Stefan Thoyah 9 Gigi Birofio, Papis Loveday und Lucas Cordalis sind sichtlich mitgenommen. RTL 9 Papis Loveday kommt Gigi beim Streit mit Lucas Cordalis zur Hilfe: "Mach' nicht auf Opfer hier." RTL 9 Lucas Cordalis ist von der Dschungelprüfung und dem Streit sichtlich mitgenommen.

An Tag 14 im Dschungelcamp scheinen die Entbehrungen und Strapazen der Trash-Show ihren Tribut bei den Kandidaten zu zollen. Der Ton untereinander wird rauer, sogar die Fassade von Dauer-Strahlemann Lucas Cordalis beginnt zu bröckeln. Die Dschungelprüfung bringt das Fass zum Überlaufen und der Ehemann von Daniela Katzenberger wird zur Zielscheibe für einige Mitcamper. Lucas Cordalis kann in Ekel-Dschungelprüfung nicht überzeugen Gemeinsam mit Gigi Birofio und Papis Loveday muss Lucas Cordalis zur "Unhappy Hour" bei Sonja Zietlow und Jan Köppen antreten. "Die drei Musketiere sind wieder am Start", witzelt der 55-Jährige noch, aber das Lachen vergeht ihm schnell. Die drei Dschungelcamper müssen sich einer Essen- und Trink-Prüfung stellen. Und wie bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" üblich, werden dabei nicht unbedingt kulinarische Köstlichkeiten serviert. Am Ende dürfen sich die Promis über fünf Sterne von möglichen sieben Sternen freuen – oder ärgern. Lucas Cordalis konnte zwei Gerichte nicht runterwürgen, weshalb der Gruppe zwei Sterne flöten gingen. Papis Loveday und Gigi Birofio verlassen den Ort des Grauens schnell und lassen ihren Kameraden zurück. Im Camp sorgt das für ordentlich Stunk, die Situation droht zu kippen. Lesen Sie auch Sonja Zietlow weint um "Dickie" Dirk Bach: Tränen-Auftritt im Dschungelcamp X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Lesen Sie auch Nach Bolognese-Gate und Lüge im Dschungelcamp: Claudia Effenberg ist angezählt X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Papis Loveday ärgert sich über Lucas Cordalis: "Er ist fake" "Fünf Sterne, aber Teamleistung richtig unterirdisch. Wegen einer Zigarette vorauszurennen und mich wie einen Depp da allein stehenzulassen", pöbelt der Katzenberger-Ehemann. Doch das wollen sich seine Leidensgenossen aus der Prüfung nicht gefallen lassen. "Lucas, fuck mich nicht ab! Erzähl mal lieber erst die ganzen Sachen", feuert Gigi zurück. Papis Loveday fügt an: "Mach' nicht auf Opfer hier. Erzähl' die Geschichte, wie sie war, dann sehen wir dein wahres Gesicht. Du bist ein falscher Mann, jetzt reichts." Lucas Cordalis gibt zu, bei der Ekel-Prüfung versagt zu haben. Doch steckt noch mehr hinter dem Streit? Im Einzelgespräch mit Jolina Mennen packt das Münchner Model Papis aus. "Gigi hat nach der Prüfung gesagt, dass wir auch sieben Sterne hätten bekommen können, aber Lucas konnte nicht schlucken. Daraufhin sagte Lucas, dass wir ihn nicht gut darstellen. Er könnte auch tausend Dinge über uns sagen. Dann habe ich gesagt: 'Lucas, was ist los mit dir? Was unterstellst du uns?' Vor der Kamera supercool, hinter der Kamera dann so." Gab es tatsächlich eine Diskussion und Vorwürfe hinter den Kulissen, von denen der Zuschauer nichts mitbekommen hat? "Das war alles gespielt. Er ist fake, sorry, brauch' ich nicht! Und dann hat er vor der Kamera bestritten, dass er diesen Satz gesagt hat." Lucas Cordalis scheint bei den Dschungelcampern kurz vor dem Finale keinen guten Stand mehr zu haben. Der Eklat wird bestimmt noch ein Nachspiel haben – spätestens beim großen Wiedersehen nach der Show.