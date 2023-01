Nach Bolognese-Gate und Lüge im Dschungelcamp: Claudia Effenberg ist angezählt

Claudia Effenberg hat nach einer gewonnenen Schatzsuche im Dschungelcamp geflunkert. Ihre gemeinsam mit Djamila Rowe aufgetischte Lüge wollte sie den anderen Promi-Kandidaten nicht gestehen. Sonja Zietlow greift in der Live-Show ein und zwingt die beiden damit zu einem Geständnis.

Djamila Rowe (r.) und Claudia Effenberg sind am Limit. Sie denken am Weiher an ihre Liebsten und werden sofort emotional. Beiden Frauen kommen die Tränen.

Jolina Mennen steigt in das Tunnelsytem ab, in dem sie innerhalb von zehn Minuten insgesamt acht Sterne finden und befreien kann.

Djamila Rowe (r.) will unbedingt die Bolognese-Lüge vor allen im Camp richtig stellen. Claudia Effenberg will das lieber in Einzelgesprächen klären.

Die (Not-)Lüge von Claudia Effenberg sorgt für Stress im Camp? Nach einer Schatzsuche schmiedete die Designerin mit Kandidatin Djamila Rowe den Plan, den Mitstreitern im RTL-Dschungelcamp eine vermeintlich nicht gegessene Bolognese aufzutischen. Was ist passiert?

Worum geht es bei der Lüge um die Bolognese im Dschungelcamp?

Effenberg und Rowe behaupteten, ein Pasta-Gericht abgelehnt zu haben, um dem Team mögliches zusätzliches Essen zu erspielen. Denn: Zuvor hatten Cosimo Citiolo und Gigi Birofio die Wahl zwischen erspielten Eiern für das Team oder einer eigenen Salami-Pizza. Die beiden Kandidaten entschieden sich fürs heimliche Schlemmen. Zurück im Team sorgte diese Entscheidung für blankes Entsetzen. Claudia Effenberg und Djamila Rowe wollten deshalb zurückschlagen und sich mit der falschen Bolognese rächen. Aufgelöst haben die beiden Promi-Ladys ihr Flunkern im Nachhinein allerdings nicht. Djamila plagte das schlechte Gewissen.

Dschungel-Moderatorin plaudert Bolo-Gate aus

Die Beichte von Djamila Rowe fand nach ihrer gemeinsamen Dschungelprüfung mit Cosimo Citiolo statt. Moderatorin Sonja Zietlow sprach das Geheimnis an. Peinlich berührt gestand das Berliner Trash-Luder Cosimo die Bolo-Lüge.

In der Moderation konnte sich Sonja Zietlow einen Spruch nicht verkneifen. Für sie mangelt es bei Claudia Effenberg an "Anstand und Fairness". "Lieber eine ehrlich gegessene Pizza als eine erlogene, nicht gegessene Bolognese."

Am Lagerfeuer, bei der Verkündung des Votings, stellte Sonja Zietlow dann Claudia Effenberg live in der Sendung und vor versammelter Mannschaft am Dienstagabend bloß. Womöglich soll das Bolognese-Gate unter den Promis im Dschungelcamp zur Eskalation führen. Weil Claudia Effenberg weiterhin keinen reinen Wein einschenkt, konfrontiert die Moderatorin die Designerin bei der frühmorgendlichen Stippvisite.

Claudia Effenberg(s Gesicht) fühlt sich ertappt

Effenbergs Gesichtsausdruck veränderte sich. Plötzlich wurde die Spielerfrau nervös. So sieht jemand aus, der gerade ertappt wurde! Doch die Blondine wollte auch weiterhin nicht die Bolo-Lüge zugeben und redete sich um Kopf und Kragen. Erst gab sich die 57-Jährige ahnungslos, dann sagte sie kleinlaut, ohne konkret zu werden: "Nee, haben wir noch nicht drüber gesprochen." Die restlichen Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" schauten verdutzt aus der Wäsche und wollten endlich die Wahrheit erfahren. Gilt Claudia Effenberg dann immer noch im Camp als "selbstlos"? Diese Eigenschaft hat sie bei einem Spiel von Papis Loveday erhalten...

Entsetzen über Bolo-Lüge am Mittwoch

Djamila Rowe wollte die Lüge am Mittwoch vor allen im Camp richtigstellen, Claudia setzte hingegen auf Einzelgespräche. Cosimo und Lucas wussten schon Bescheid, als nächstes sollte Gigi mit ins Boot geholt werden.

"Wir wollten einfach nur einen Gag machen. Wir haben uns nichts dabei gedacht!", erklärte sich Claudia Effenberg gegenüber Gigi. Der Italiener fand die Aktion allerdings gar nicht komisch. "Jetzt habe ich es gecheckt. Das mit der Bolognese stimmt nicht!", teilte er den anderen Kandidaten mit. Besonders Papis war von der Lüge enttäuscht. Djamila stellte noch klar: "Naja, eigentlich war es ja deine Idee, aber wir haben es beide gemacht. Jetzt muss aber mal Ende sein, denn ich höre seit Tagen nur noch Pizza und Bolognese!" Schluss war aber noch lange nicht.

Die imaginäre Bolognese spaltet das Camp

Gigi zog ein krasses Fazit, das er Claudia im Einzelgespräch auch mitteilte: "Für mich war das eine Provokation. Deswegen wir gehen uns einfach aus dem Weg!"

"Das ist jetzt schon wieder so eine Hardcorenummer, wo ich denke, was soll das denn jetzt? Ich könnte ja auch immer wieder anfangen mit der ollen Pizza. Ich hätte ja auch sagen können, die Pizza habt ihr ja wirklich gegessen: Was ist jetzt schlimmer? Wenn man jemand veräppelt oder wirklich etwas isst?", fragte Claudia Effenberg, als sie Djamila Rowe beim Spülen von Gigis Ansage erzählte. Und auch am Lagerfeuer sorgt das Bolo-Gate weiter für Diskussionen…

