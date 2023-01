Dschungelcamp: Jana Pallaske spricht über sexuelle Übergriffe und Claudia Effenberg wird Läster-Opfer

Tag zwölf im Dschungel – Am Lagerfeuer wird es emotional, als Jana "Urkraft" Pallaske über ihre Zeit in Hollywood berichtet und erklärt, wie sie zu ihrer Naturverbundenheit gefunden hat. Claudia Effenberg wird in der Folge am Dienstag Opfer einer Lästerattacke.

Jetzt wird gelästert. Gigi Birofio will von Jolina wissen, was sie gedacht hat, als sie erfahren hat, wer alles bei "Ich bin ein Star" dabei ist.

Jana "Urkraft" Pallaske packt am Lagerfeuer über ihre schlimme Zeit in Hollywood aus.

Beim "Dschungelcamp" gehören tiefgründige Gespräche mit dazu – besonders emotional wurde es für Jana "Urkraft" Pallaske während der Nachwache mit Jolina. Die 43-Jährige berichtete, wie sie zu ihrer Naturverbundenheit kam.

Jana "Urkraft" Pallaske: "Dafür werde ich meine Seele nicht verkaufen"

Am Lagerfeuer erzählte die "Fack ju Göthe"-Schauspielerin über ihre Zeit in Hollywood und wie sie dadurch zur Natur gefunden hat: "Mit Anfang 20 hatte ich mit meinem damaligen Freund eine Band, eine wilde Rockband. Als das alles auseinanderging, war das für mich ein Zusammenbruch von vielen Dingen – als wenn ein Circle zu Ende ist. Die nächsten Jahre habe ich dann mehr Filme gemacht. Ich war in Hollywood und auch in L.A. und wurde da völlig traumatisiert. Da habe ich ganz schnell gemerkt: Dafür werde ich meine Seele nicht verkaufen. Es gab einfach permanent sexuelle Übergriffe. Das war so gang und gäbe, das wurde so ganz klar verlangt."

Jana Pallaske packt aus: Sexuelle Belästigung in Los Angeles

Die Natur und das Leben im Dschungel haben der 43-Jährige über das Erlebte hinweggeholfen und von den schlimmen Erfahrungen "geheilt", wie sie meint: "Man sagt ja auch: die Wiege der Natur. Das fühlt man ja auch jetzt hier, wie in einer Wiege, wie in einer Umarmung von einer Mutter. Im Dschungel habe ich dann meine Rüstung Stück für Stück abgelegt und spürte, wie meine Flügel wieder ausgebreitet wurden, wie ich mich wieder getraut habe, in meine weibliche Kraft zu treten!"

Claudia Effenberg: Jetzt wird gelästert

Claudia Effenberg wurde in der Dienstags-Folge zum Gesprächsthema bei einigen Mitcampern. Eigentlich wollte Gigi von Jolina wissen, wie diese ihre Mitcamper vor Beginn des Formats eingeschätzt hatte, bei Claudia verfielen die beiden dann aber in Lästereien über die 57-Jährige: "Die meckert zu viel. Und wenn sie was macht, erzählt sie die nächsten drei Tage davon. Und diese Schleimerei. 'Oh Gigi, ich wäre traurig, wenn du jetzt gehst' – das stimmt doch gar nicht. Laber' mich doch nicht voll", empört sich Gigi.

Auch Jolina ist von der Designerin genervt: "Dieses andauernde Profilieren, das macht man nicht in einem Team. In einer Fußballmannschaft sagt man auch nicht nach dem Spiel: 'Ich hab' die Tore geschossen.' Irgendjemand hat dem Torschützen auch die Vorlage gegeben. Das ist hier eine Teamleistung."

Wie die Dschungelprüfung für die Camper abgelaufen ist und welche weiteren Themen bei den Promis besprochen wurden, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.