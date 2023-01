Sonja Zietlow weint um "Dickie" Dirk Bach: Tränen-Auftritt im Dschungelcamp

Gute Laune gewürzt mit einer Prise Sarkasmus – so präsentiert sich Sonja Zietlow normalerweise als Moderatorin im Dschungelcamp. Doch am Mittwochabend kamen ihr plötzlich die Tränen, als es um ihren verstorbenen Kollegen Dirk Bach ging.

Dirk Bach hat an der Seite von Sonja Zietlow mit seiner lustigen Art, den bunten Paradiesvogel-Kostümen und seiner spitzen Zunge die RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" maßgeblich geprägt. Auch wenn die Nachfolger des 2012 verstorbenen Komikers sein Andenken in Ehren hielten, haben Daniel Hartwich und Jan Köppen der Trash-Sendung ebenfalls ihren Stempel aufgedrückt.

Sonja Zietlow stand mit allen drei Kollegen vor der Kamera. Wie nahe ihr der Verlust von "Dickie", wie sie Dirk Bach liebevoll nannte, noch immer geht, hat sie am Mittwochabend gezeigt.

Jolina Mennen erspielt in Dschungelprüfung einen Stern für Dirk Bach

Kandidatin Jolina Mennen kämpfte sich in der aktuellen Folge vom Dschungelcamp durch die Prüfung und ergatterte insgesamt fünf Sterne. Doch statt ihren Erfolg zu feiern, sorgte sie für den Gänsehaut-Moment der Staffel und rührte Sonja Zietlow damit zu Tränen. Als die Youtuberin ihre erkämpften Sterne präsentierte, erklärte sie dazu: "Einen für Jan, einen für Sonja, einen für Daniel, einen für Dirk und einen für mich."

Gänsehaut-Moment im Dschungelcamp: Sonja Zietlow weint um Dirk Bach

Bei dieser emotionalen Ansage konnte sich Sonja Zietlow nicht mehr zurückhalten. "Da bekomme ich ja gleich Tränen in die Augen", sagte sie und drehte sich für einen kurzen Moment von der Kamera weg. Auch Jolina Mennen begann zu weinen: "Ich erinnere mich an die erste Staffel, die ich damals gesehen habe und jetzt bin ich hier." Sogar Jan Köppen wurde emotional: "Ich hab auch Tränchen in den Augen."

Dann sorgte RTL mit einem Ton-Einspieler dafür, dass es für die Zuschauer noch rührseliger wurde: Ein letztes Mal hallte das herzliche Lachen von Dirk Bach durch den Dschungel. Auf Twitter schrieb der Sender dazu: "Dickie – wir schicken ganz viel Liebe nach oben."