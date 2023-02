Freund Andreas will Trennung: Patricia Blanco macht eine Therapie

Sie lieben und streiten sich – wie in einer ganz normalen Beziehung?! Patricia Blanco und ihr Partner Andreas Ellermann sind ganz besonders (beliebt im Boulevard). Jetzt wollte er die Trennung, die Tochter von Roberto Blanco aber weiterhin die Ehe. Eine Therapie soll nun helfen...

Zur Liebes-Soap rund um die Kleins und Woelkes gesellt sich jetzt auch Patricia Blanco. Denn auch bei ihr herrscht Chaos in Sachen Beziehung. Ist die Tochter von Schlager-Legende Roberto Blanco noch mit ihrem Verlobten Andreas Ellermann zusammen oder nicht?

Patricia Blanco: Freund Andreas Ellermann trennt sich (zunächst)

Während der Millionär die Trennung öffentlich machte, grätscht Patrica Blanco jetzt von der Seite rein und beteuert die Liebe. Zwar gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Streitigkeiten, doch von einem Beziehungs-Aus will die 51-Jährige nichts wissen.

Bedeuteten Andreas Ellermann traurige Worte auf Instagram gar nicht das Ende der Beziehung? Zur Erinnerung, der 56-Jährige posaunte: "Ich habe dich so geliebt und bin leider enttäuscht worden. Ich weine nur noch. Ich habe alles gegeben und doch verloren." Ohje.

Beziehungs-Ende wird von Patricia Blanco nicht akzeptiert: "Habe Fehler gemacht"

Offensichtlich ist das aber schon wieder Schnee von gestern. Zum Valentinstags gab es für Patrica Blanco rote Rosen. "Auch ich habe Fehler gemacht, mache jetzt eine Therapie. Aber ich trenne mich nicht", sagt sie zu "Bild". Der TV-Star will also um seine Beziehung kämpfen und glaubt an ein Happy End. Patricia Blanco wird emotional: "Andreas ist der Mann, den ich liebe und eines Tages heiraten möchte." Und die Liebe gewinnt doch schließlich immer – oder?