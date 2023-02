Abrechnung im Klein-Affären-Drama: Lucas Cordalis und Djamila Rowe packen aus

Eigentlich sollte die Krönung zur Dschungelkönigin der große Triumph für Djamila Rowe sein. Doch die TV-Beauty wird ins Ehe-Chaos von Iris und Peter Klein hineingezogen. In der Dschungelcamp-Show "Das Nachspiel" hat sie jetzt eine deutliche Ansage gemacht – auch Lucas Cordalis meldet sich zu Wort.

"Das Dschungelcamp war für mich eines der schönsten Momente in meinem Leben!" Djamila Rowe hat durch ihre Teilnahme bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" von allen Kandidaten wohl das meiste mitgenommen – Dschungelkrone inklusive. Doch hinter den Kulissen brodelt das Drama um die angebliche Affäre von Peter Klein und Yvonne Woelke, auch die amtierende Trash-TV-Königin bleibt von dem Chaos nicht verschont. In der Spezial-Sendung "Das Nachspiel" haben sie und Lucas Cordalis eine deutliche Ansage an ihre ehemaligen Begleitpersonen gemacht.

Deutliche Ansage von Djamila Rowe und Lucas Cordalis: "Hört damit auf!"

Während ihrer Teilnahme am Dschungelcamp waren Djamila Rowe und Lucas Cordalis komplett von der Außenwelt abgeschnitten und wurden nach ihrem Auszug von den Schlagzeilen um Iris Klein, Yvonne Woelke und Peter Klein komplett überrollt. "Wir wussten gar nicht, was los ist", erklärte Rowe ihre Gefühlslage, als sie von dem Chaos erfuhr. Sie finde es schade, "dass die Familie auch gegen mich mittlerweile geschossen hat." Obwohl sie mit Iris Klein ein freundschaftliches Verhältnis verband, wie die 55-Jährige selbst sagte, sei die Situation inzwischen eine andere. "Auch sie hat mich ja geblockt."

Die Gunst der Stunde nutzten Djamila Rowe und Lucas Cordalis für eine klare Ansage: "Bitte, hört damit jetzt auf! Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben." Die beiden TV-Stars forderten von Yvonne Woelke, Peter Klein und Iris Klein, ihre Probleme nicht mehr öffentlich über Instagram zu klären. "Als Frau gehst du aus so einer Geschichte immer als Verlierer raus", sagte die Dschungelkönigin, die ihrerseits bereits negative Erfahrungen mit Affären-Schlagzeilen machen musste. Lucas Cordalis wünscht sich ein offenes Gespräch der Beteiligten, allerdings ohne Presse: "Das sollte machbar sein, finde ich."

Nach Affären-Schlagzeilen: Djamila Rowe kündigt Yvonne Woelke die Freundschaft

Ob es dazu noch kommen wird? Eher unwahrscheinlich, wenn man sich die neuesten Entwicklungen im Ehe-Drama um Peter und Iris Klein anschaut. Nur wenige Tage, nachdem "Das Nachspiel" aufgezeichnet wurde, überschlagen sich die Ereignisse. In einer Instagram-Story erklärte Iris Klein am Samstag (11. Februar), dass ihr Mann ihr gestanden habe, sich in Yvonne verliebt zu haben. Dazu veröffentlichte sie Screenshots von privaten Nachrichten, die das belegen sollen. Dort stand unter anderem: "Und ich möchte deine roten Wangen wieder sehen und deinen Körper spüren und fühlen."

Inzwischen hat auch Djamila Rowe daraus ihre Konsequenzen gezogen und die Freundschaft zu Yvonne Woelke gekündigt. Im Gespräch mit " " sagte sie dazu: "Ich bin unfassbar enttäuscht von ihr und werde mich jetzt erst einmal von ihr distanzieren. Ich habe sie mit nach Australien genommen, damit sie sich um meine Tochter kümmert. Und was macht sie?" Inmitten des ganzen Trubels habe die Dschungelkönigin das Vertrauen in ihre einstige Busenfreundin verloren. " Ich habe ihr geglaubt, dass da nichts läuft zwischen Peter Klein und ihr. Inzwischen glaube ich das nicht mehr." Sie befürchte nun, dass Yvonne "zur meistgehassten Frau Deutschlands" werde.