Iris Klein: Packt die Katzenberger-Mutter im Enthüllungs-Interview über das Fremdgeh-Drama aus?

Hat Iris Klein am Valentinstag einem TV-Sender ein Interview gegeben, in dem sie über die Hintergründe zum Fremdgeh-Vorwurf auspackt? Seit Wochen wirft die Mutter von Daniela Katzenberger ihrem Ehemann Peter Klein vor, sie mit Yvonne Woelke betrogen zu haben.

TV-Star Iris Klein leidet unter den Vorkommnissen der vergangenen Wochen. Wie schlecht es der Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser geht, zeigt sie auch auf ihrem Instagram-Account. Sie erhob schwere Vorwürfe gegenüber Noch-Ehemann Peter Klein. Er sei in Australien Schauspielerin Yvonne Woelke nähergekommen. Eine Affäre und ein Techtelmechtel bestreiten Peter und auch Yvonne. Doch Peter Klein gibt auch zu, Gefühle für Yvonne Woelke entwickelt zu haben. Rumms!

Nach Fremdgeh-Vorwürfen: Peter Klein bestätigt Verliebtheit – Iris Klein arbeitet mit Sender

Für Iris Klein brach eine Welt zusammen, 27 Jahre lang waren beide verheiratet. Zur emotionalen Belastung rund um die Trennung kommen Hass-Kommentare und Anschuldigungen im Netz. Iris Klein wehrte sich gegen eine besonders fiese Unterstellung, sie sei selbst vor rund 30 Jahren eine Ehebrecherin gewesen. Brisant: Iris Klein machte diese Instagram-Story von Düsseldorf aus. Dort wurde sie in ein Hotel eingebucht, weil eine TV-Produktion ansteht. Dafür flog sie von Palma in die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen.

Dreharbeiten: Enthüllungs-Interview von Iris Klein über Peter Klein und Yvonne Woelke?

Im aktuellen Schlagzeilen-Regen ist das Interesse an Iris Klein natürlich besonders groß. Ein Exklusiv-Interview mit Iris Klein rund um das Ehe-Drama, die Vorwürfe und Attacken würden gute Quoten bringen. Dem ist sich die Reality-TV-Darstellerin bewusst, denn sie erklärt in ihrer Story: "Ich habe dem Sender schon letztes Jahr zugesagt, also bitte keine falschen Unterstellungen." Iris Klein will ihren Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen.

Iris Klein steht in Düsseldorf vor der Kamera: Plant die TV-Produktion um?

Nach nur einem Produktionstag reiste Iris Klein wieder aus Düsseldorf ab. Was bleibt ist die Frage, ob der TV-Sender (der noch streng geheim ist) und Iris Klein doch die Gunst der Stunde für ein Skandal-Interview genutzt haben? Eine AZ-Anfrage wurde bislang nicht beantwortet.