"Ehebrecherin" und "Famegeilheit": Iris Klein und Yvonne Woelke wehren sich gegen Vorwürfe

Die Seifenoper Klein/Woelke geht weiter: Beide setzen sich nun auf Social Media gegen Anschuldigungen zur Wehr.

Die eine angeblich eine "Ehebrecherin", die andere soll sich nur für den "Fame" auf die Geschichte mit Peter Klein eingelassen haben – beides nicht die nettesten Vorwürfe, die Iris Klein beziehungsweise Yvonne Woelke sich derzeit anhören müssen. Beide holen jetzt zum Social-Media-Gegenschlag aus.

Bei Iris Klein kommen die Vorwürfe sogar aus der eigenen Familie. Während ihre Töchter ihr den Rücken stärken und zu ihr halten, scheint ihre Schwiegertochter eine andere Meinung von Iris Klein zu haben. Am Wochenende behauptete Silke Katzenberger (46) gegenüber " ", dass Iris Klein ihres Zeichens selber eine Ehebrecherin war. Silke Katzenberger ist mit Tobias Katzenberger verheiratet, der wiederum der Bruder von Daniela Katzenberger (36) und Sohn von Iris Klein ist.

Iris Klein: Selbst eine "Ehebrecherin"?

"Peter lebte damals mit seiner Familie im gleichen Haus, eine Etage über den Katzenbergers. Zu der Zeit war Peter verheiratet, hatte mit der Frau insgesamt vier Kinder. Iris und Peter hatten eine Affäre, die letztendlich eine Beziehung wurde", offenbart Silke Katzenberger der Zeitung. "Peter hat zwei Söhne und zwei Töchter, alle mit ein und derselben Frau. Zu seinen Söhnen hat er Kontakt. Aber den Kontakt zu seinen Töchtern hat die Iris aus Eifersucht unterbunden", erklärt sie weiter.

Laut Iris Klein war es jedoch ganz anders, was sie auf Instagram auch kundtut: "Ich kann da auch nicht schweigen, weil einfach zu viele Ratten momentan aus den Löchern gekrochen kommen und aus meiner Vergangenheit irgendwelche Lügen verbreiten", erklärt sie in ihrer Instagram-Story am Montag. "Am 27. Februar 2003 kamen Peter und ich damals zusammen. Und da waren wir beide über ein halbes Jahr schon Single, ich sogar schon fast ein Jahr, er ein halbes. Er wohnte zu diesem Zeitpunkt bei seiner Mama im Kinderzimmer." Sie betont: "Wir haben keinen Ehebruch damals begangen."

Yvonne Woelke: Affäre mit Peter Klein wegen "Famegeilheit"?

Auch Gegenspielerin Yvonne Woelke weist Anschuldigungen von sich und übt scharfe Kritik an den Menschen, die ihr "Famegeilheit" vorwerfen: "Wie ironisch, dass genau diese Leute (die mich oder die Situation nicht kennen) nun Interviews geben und diese dann stolz in ihren Stories verbreiten. Wer ist hier famegeil und nutzt mich für die eigene Aufmerksamkeit und PR?", schießt die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story. An wen diese Ansage genau gerichtet ist, bleibt offen. Es dürfte allerdings einige Personen zur Auswahl geben: Unter anderem hat ihr Bekannter Detlef Scholzen im Interview mit " " erwähnt, dass Woelke die Aufmerksamkeit sicher genieße.

Auch der Münchner It-Boy Chris Hahnisch hatte sich zu den Vorfällen öffentlich geäußert: "Gut möglich, dass ein perfider Plan dahintersteckt", mutmaßte er über die ehemalige "Miss Germany". "Die dümpelt schon seit über zehn Jahren immer dort herum, wo sie meint, Prominenz zu erlangen", erklärt er gegenüber der AZ die mutmaßlichen Motive von Yvonne Woelke.

Ob hiermit endlich die letzten Worte gesprochen sind? Wohl kaum.