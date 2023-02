Trennungschaos bei Iris Klein: Daniela Katzenberger räumt mit Mama die Finca aus

Das Affären-Drama um Peter und Iris Klein hat seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die Mutter von Daniela Katzenberger räumt die gemeinsame Finca auf Mallorca – und erhält dabei Unterstützung von ihrer prominenten Tochter.

Eigentlich wollte sich Daniela Katzenberger nicht mehr in das Ehe-Drama ihrer Mutter Iris Klein einmischen. Doch nachdem die Bombe geplatzt ist und Stiefvater Peter öffentlich gestanden hat, sich in Yvonne Woelke verliebt zu haben, bezieht auch Deutschlands bekannteste Kultblondine Stellung und greift ihrer Mama tatkräftig unter die Arme.

Iris Klein will endgültige Trennung von Peter: "Wir machen die Finca leer"

Wie Iris Klein am Donnerstag (16. Februar) in ihrer Instagram-Story erklärt, wolle sie nicht mehr in der Finca, die sie gemeinsam mit ihrem Noch-Ehemann bewohnte, leben. "Ich warte jetzt auf meine Freunde und dann fahren wir in die Finca und machen die leer", lautet die Ansage der 55-Jährigen. Allerdings werde sie nicht das ganze Haus ausräumen, lediglich ihre persönlichen Sachen sollen mit in die neue Wohnung.

Daniela Katzenberger räumt mit Mama Iris die mallorquinische Finca

Auch Daniela Katzenberger ist vor Ort und unterstützt ihre Mutter beim traurigen Auszug aus dem spanischen Klein-Domizil. In ihrer Story zeigt die Reality-TV-Darstellerin ein Foto von mehreren Säcken und Möbelstücken, die aus der Finca geholt werden. Wie nahe auch ihr dieser Moment geht, drückt sie mit drei traurigen Emojis aus. Dafür hat sie sogar ihre Instagram-Sendepause, die sie am Mittwochabend angekündigt hatte, unterbrochen.

Jenny Frankhauser enttäuscht von Stiefvater Peter: "Wie konnte das nur passieren?"

Schwester Jenny Frankhauser ist ebenfalls dabei, um die persönlichen Sachen von Mama Iris Klein zu holen. "Jetzt ist es endgültig. So unreal", schreibt sie zu einem Bild in ihrer Story, auf dem ein vollgepacktes Auto zu sehen ist. Ihrem Stiefvater scheint sie große Vorwürfe zu machen: "Wie konnte das nur passieren...? Ich checks nicht. Da verliert man echt den Glauben an die Menschheit. Wie gut kennst du einen Menschen wirklich."

Wut bei Iris Klein: Jetzt rechnet sie mit Noch-Ehemann Peter ab

Bei Iris Klein scheint die Trauer um die zerbrochene Beziehung offenbar der Wut gewichen zu sein. Nach einem gemeinsamen Essen am Mittwoch rechnete sie mit ihrem Noch-Ehemann Peter ab und enthüllt seine angeblichen Karrierepläne. "Da will er nach Hamburg und Kneipensänger werden", erklärte sie am Mittwochabend auf Instagram. Laut ihrer Aussage wolle der Ex sogar 2024 ins Dschungelcamp. Ob es dazu tatsächlich kommen wird? Das sollte zukünftig nicht mehr das Problem der Katzenberger-Mutter sein.