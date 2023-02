Heidi Klum im Fell-Bikini: Topmodel ehrt verstorbenes Sexsymbol Raquel Welsh

Mit einem Auftritt in einem Fell-Bikini begann die Karriere von Raquel Welch als Hollywood-Sexsymbol. Mit 82 Jahren ist sie jetzt verstorben. Topmodel Heidi Klum ehrt die Schauspielerin mit einem ganz speziellen Foto.

Heidi Klum hat sich im Fell-Bikini ablichten lassen – als Hommage an Raquel Welch.

Eigentlich braucht Heidi Klum keinen bestimmten Grund, um sich ihrer Kleider zu entledigen. Für ihren Job als Model oder einfach nur aus Lust und Laune für verruchte Instagram-Schnappschüsse hat sich das Model in der Vergangenheit bereits häufiger nackig gemacht. Jetzt zeigt sie sich aber aus einem bestimmten Grund leicht bekleidet – und rührt damit vielleicht sogar zu Tränen.

Hommage an Raquel Welch: Heidi Klum trägt legendären Fell-Bikini

Auf Instagram zeigt sich Heidi Klum in einer kämpferischen Pose und trägt dabei lediglich einen Fell-Bikini. Dieses Bild ist eine Hommage an Raquel Welch, die am Mittwoch (15. Februar) im Alter von 82 Jahren gestorben ist.

Heidi Klum hat in der Beschreibung zu dem Foto nur das Profil der Schauspielerin verlinkt – mehr Worte braucht es nicht.

Raquel Welch: Für diesen Film trug sie den legendären Fell-Bikini

Raquel Welch feierte 1966 mit dem Film "Eine Million Jahre vor unserer Zeit" ihren großen Durchbruch. Sie spielte die Steinzeit-Dame Loana und trug damals den besagten Fell-Bikini. Durch diese Rolle wurde die Schauspielerin zur Ikone und zum Hollywood-Sexsymbol.

Legendär: Raquel Welch in "Eine Million Jahre vor unserer Zeit" (1966) © imago/ Everett Collection

Doch Raquel Welch konnte mehr, als nur halbnackt durchs Bild zu springen. Im Laufe ihrer Karriere zeigte sie auch ihr Schauspiel-Talent und gewann 1975 sogar einen Golden Globe für den Film "Die drei Musketiere". Bis 2017 war sie noch vor der Kamera aktiv, dann zog sie sich aus dem Filmgeschäft zurück.