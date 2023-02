Allüren ade: Jane Fonda präsentiert vor Opernball Auftritt als Anti-Diva

Hollywood-Star Jane Fonda zeigt sich in Wien plötzlich frech, bodenständig und nahbar. Die Details.

Ihrem Maskenbildner sei Dank. Nach zwei Tagen des vermummten Daseins inklusive diverser Allüren (AZ berichtete) zeigte sich Jane Fonda (85) erstmals in der Öffentlichkeit – ohne Sonnenbrille, Maske oder Zickereien.

Und siehe da: Der Hollywood-Star präsentierte sich plötzlich als Anti-Diva.

Richard Lugner begeistert von Opernball-Stargast Jane Fonda

Frech, bodenständig und nahbar zeigte sich die Fitness-Ikone und Klimaaktivistin auf der Pressekonferenz in der Lugner City vor dem heute stattfindenden Wiener Opernball. Selbst ihr Gastgeber und Sponsor Richard "Mörtel" Lugner (90) war hin und weg: "Sie war überpünktlich und sehr, sehr nett."

Auf der Pressekonferenz gab Jane Fonda (mit farbenfrohem Schal zum dunkelgrauen Anzug) auch gleich zu, dass sie das mit dem Opernball-Besuch nicht so richtig mitgekriegt hatte: "Ich dachte, ich besuche eine Oper." Aber sie habe sich nun an den Gedanken gewöhnt: "Es werden viele Fotos gemacht und ich werde wohl den Präsidenten treffen."

Volles Haus in der Lugner City: Alle wollen Jane Fonda sehen. © Heinz-Peter Bader/AP/dpa

Deshalb will Jane Fonda nicht mit Richard Lugner auf dem Wiener Opernball tanzen

Warum sie nicht mit Lugner, dem einladenden Bau- und Gesellschaftslöwen, tanzen möchte? Fonda dazu: "Ich habe eine künstliche Schulter, zwei künstliche Hüften, zwei künstliche Knie. Ich bin alt und ich könnte auseinanderfallen." Außerdem zeigte sie sich als engagierte Klimaschützerin. Sie habe volles Verständnis für alle Proteste – darunter auch die umstrittenen Klebe-Aktionen der Klimaaktivisten. "Was sie uns zurufen ist: Helft uns, ihr Alten. Helft uns, damit wir eine Zukunft haben!", so Fonda, die sich ganz dem Klimaschutz widmen möchte. Deshalb nehme sie auch solche Einladungen wie von Lugner an: "Er bezahlt eine ziemliche Menge Geld."

Fonda und Lugner – das neue Traumpaar?

Für den Gastgeber zahlt es sich aber aus, wie er zur AZ sagt: "Jane Fonda hat sich so viel Zeit wie niemand zuvor genommen, zwei Stunden schrieb sie Autogramme. Tolle Frau."

Fonda und Lugner – das neue Traumpaar? "Naa", sagt er schmunzelnd: "Sie will nach drei Ehen keinen Mann mehr."