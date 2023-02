Diva-Alarm in Wien! Mörtel Lugner hat Stress mit Opernball-Stargast Jane Fonda

Keine Limousine, keine Fotos, kein Essen – was Mörtel Lugner zu den Allüren seines Stargasts sagt: "Das gehört dazu."

Er kennt das Geschäft mit dem Glamour und der Eitelkeit: Der österreichische Bau- und Gesellschaftslöwe Richard "Mörtel" Lugner hat mit seinen 90 Jahren schon viel erlebt und dachte nach nicht unanstrengenden Stargästen wie Pamela Anderson und Kim Kardashian, dass ihn so leicht nichts mehr aus der Ruhe bringen kann.

Nun ist Jane Fonda (85) in Wien gelandet – und sorgte prompt für heftigen Diva-Alarm. Was ist passiert?

Jane Fonda will nicht mit Limousine fahren

Fonda, Hollywood-Star, Fitness-Ikone und Klimaaktivistin ist heuer Mörtels Stargast-Begleitung auf dem Wiener Opernball am Donnerstag Am Montagmorgen landete sie in Wien und sollte stilecht mit einer Limousine in ihr Hotel gebracht werden.

Aber nicht mit Jane Fonda. Sie weigerte sich, in die von Lugner organisierte Limo zu steigen.

Unerwünschte Limousine: So wollte Mörtel Lugner Jane Fonda abholen. © privat

Richard Lugner zur AZ: "Sie hat alle Termine für heute und morgen abgesagt"

Mr. Opernball zur AZ: "Jane Fonda kam mit FFP2-Maske vermummt an. Den vereinbarten Fototermin hat sie nicht zugelassen. In die Limousine ist sie als Klimaaktivistin nicht eingestiegen, sondern hat meinen BMW genommen. Wir haben mit ihr am Flughafen noch das Programm besprochen. Im Hotel hat sie dann alle Termine für heute und morgen abgesagt."

Warum das Fotoverbot und die Termin-Absagen? Der Grund: Jane Fondas Maskenbildner kommt erst am späten Dienstagnachmittag an, bis dahin möchte sie nicht fotografiert oder gar erkannt werden. Auch zwei gemeinsame Restaurantbesuche, die Lugner in sehr guten Lokalen fix gemacht hatte, ließ sie absagen.

Jane Fonda macht Stadtrundgang vor Opernball ohne Richard Lugner

Der Gastgeber mit dem großen Herzen – und Geldbeutel – sagt: "Montag und Dienstag besucht sie Museen mit dem Fahrer meines Autos, sonst niemand. Sie macht alles alleine, ohne mich. Sie will auch keine Security, weil sie nicht auffallen will. Ich darf sie erst am Mittwoch zum offiziellen Termin für die Pressekonferenz und die Autogrammstunde in der Lugner City abholen – natürlich ohne Limousine."

Bereut er seine Wahl mit Jane Fonda? "Naaa!" Den Diven-Alarm nimmt Mörtel Lugner erstaunlich gelassen: "Das gehört beim Opernball dazu, wenn man tolle Gäste haben will."