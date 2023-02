Ausraster im Dschungelcamp-Nachspiel: Claudia Effenberg beschimpft Publikum als "Ar***löcher"

Es war nur ein kurzer Moment, mit dem sich Claudia Effenberg ihre verbliebene Sympathien beim Publikums verspielt hat. In der Dschungelcamp-Show "Das Nachspiel" griff sie einige Zuschauer verbal an, wurde sogar ausfällig. Wie konnte es dazu kommen?

Am Sonntagabend hat es im Kölner TV-Studio von RTL so heftig gekracht wie schon lange nicht mehr, denn die Dschungelcamp-Promis waren wieder los. Zwei Wochen nach dem Finale von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gab es bei den Kandidaten wohl noch großen Gesprächsbedarf, der durchaus lautstark ausgetragen wurde. Für den Eklat des Abends sorgte Claudia Effenberg mit einem derben Spruch zum Publikum.

Claudia Effenberg vs. Dschungelcamp-Fans: "Hört auf zu Lachen, Ar***löcher"

Eigentlich wollte die Münchnerin für gute Stimmung sorgen und lobte ihren Konkurrenten Gigi Birofio, mit dem sie in der Trash-Show diverse Male aneinandergeraten war, in höchsten Tönen. "Das sage ich mit ganzem Stolz: Gigi ist ein Typ, der zieht sein Ding durch, der hat das mega gemacht", schmachtete sie über den Dschungelcamper. Dabei schwor Claudia Effenberg sogar auf ihre Kinder, dass Gigi "ein wirklich cooler Typ" sei. Für diesen Spruch erntete sie jedoch Lacher aus den Zuschauer-Reihen, was ihr nicht zu passen schien. "Hört auf zu lachen, Ar***löcher", pöbelte die 57-Jährige.

Mit einem derartigen Konter hatte wohl niemand gerechnet. Von dem Publikum gab es ein Raunen und Nebensitzerin Verena Kerth hielt sich lachend die Hände vor den Mund. Warum ließ sich Claudia Effenberg zu dieser Beleidigung hinreißen? Wollte sie damit den Schwur auf ihre Kinder verteidigen? Zu dem TV-Aussetzer hat sich die Münchnerin bislang nicht geäußert. Allerdings haben sich bereits während der Sendung eindeutige Zuschauer-Meinungen zu ihrem Auftritt gebildet, die nicht unbedingt positiv ausfallen.

Twitter-User watschen Claudia Effenberg für Beschimpfung ab

Auf Twitter schreibt ein Dschungelcamp-Fan: "Hör auf zu schwören, du hast schon mal gelogen und geschworen, deine armen Kinder." Auch in weiteren Tweets wird Claudia Effenberg für ihren Ausraster abgewatscht:

Die Ehefrau von Ex-Fußballprofi Stefan Effenberg legte später in der Sendung nach, allerdings nicht gegen das Publikum, sondern gegen Tessa Bergmeier. Das Model erntete hinter den Kulissen von Claudia einen Stinkefinger, diese wurde später wiederum von ihrer ehemaligen Mitstreiterin vor laufenden Kameras als "B*tch" bezeichnet. Aus den beiden Trash-TV-Grazien werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr.