Lästert Jimi Blue Ochsenknecht erneut über Ex Yeliz Koc? "Die schwerste Zeit meines Lebens"

Eigentlich hatten Jimi Blue Ochsenknecht und Ex-Freundin Yeliz Koc ihre öffentlichen Streitereien beigelegt, doch jetzt könnte die Schlammschlacht erneut losgehen. In der neuen Staffel der Reality-Doku "Diese Ochsenknechts" soll der Schauspieler-Sohn wieder gegen die Mutter seines Kindes feuern.

Muss das denn wirklich sein? Das werden sich wohl einige Zuschauer der prominent besetzten Reality-Doku "Diese Ochsenknechts" beim Betrachten der neuen Folge denken. Zum wiederholten Male wird offenbar in der ersten Episode, die am 13. Februar um 20.15 Uhr auf Sky ausgestrahlt wird, die Trennung von Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc thematisiert. Könnte dadurch wieder ein öffentliches Drama provoziert werden?

Jimi Blue Ochsenknecht hat "der falschen Person vertraut"

Noch im Juli 2022 hatte Jimi Blue öffentlich beteuert, dass der Streit zwischen ihm und seiner Ex bereinigt sei. Beide Parteien haben einander seither kaum in der Öffentlichkeit erwähnt, der Ochsenknecht-Sohn ist inzwischen sogar mit der Rennfahrerin Laura-Marie Geissler liiert und Yeliz Koc sucht aktuell in der Show "Make Love, Fake Love" nach einem neuen Partner. Trotzdem scheint die gemeinsame Vergangenheit vor allem Jimi Blue noch zu beschäftigen. Laut " " spricht er in der ersten Folge von "Diese Ochsenknechts" über "die schwerste Zeit meines Lebens" und sagt: "Die Macht wurde gegen mich benutzt, um meine Existenz zu zerstören."

Meint er damit tatsächlich seine Ex Yeliz Koc? Der Sohn von Natascha Ochsenknecht nennt zwar nicht ihren Namen, erklärt aber, dass er "zu naiv" gewesen sei und er "der falschen Person vertraut" habe. Eigentlich habe er sich zu diesem Thema nicht mehr öffentlich Stellung nehmen wollen, doch in der Doku-Soap werde er seine Sicht auf die Geschehnisse "rational" erklären. Beleidigungen und Anschuldigungen seien dabei aber fehl am Platz. "Ich möchte nicht, dass das noch einen Platz in der Öffentlichkeit hat."

Yeliz Koc schweigt zur neuen Staffel "Diese Ochsenknechts"

Auch bei seinen Geschwistern ist die Schlammschlacht von Jimi Blue und Ex Yeliz Koc offenbar noch ein Thema. Schwester Cheyenne sagt im Trailer zur zweiten Staffel der Reality-Doku über die neue Beziehung des einstigen Kinderstars: "Dadurch, dass es bei Jimi schon diese ein, zwei Geschichten gab, was wir alle wissen, haben wir natürlich auch Angst, dass das, was er tut, zu schnell ist."

Jimi Blue Ochsenknecht mit Freundin Laura-Marie Geissler. © BrauerPhotos / O.Walterscheid

Laura-Marie Geissler ist ebenfalls in den neuen Folgen von "Diese Ochsenknechts" zu sehen. Wie es ihr damit geht, dass ihre Vorgängerin noch immer erwähnt wird, bleibt abzuwarten. Auch Yeliz Koc hat sich bislang noch nicht öffentlich zu den Aussagen ihres Ex-Freundes geäußert.