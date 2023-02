Kein Tanz mit Jane Fonda: Droht der Opernball-Auftritt mit Mörtel Lugner zu platzen?

Noch mehr Allüren und Absagen: Mörtel Lugner sorgt sich immer mehr um seinen divenhaften Stargast. Platzt jetzt etwa der Opernball-Auftritt?

"Sie lehnt sich gerne auf. Und jetzt lehnt sie sich eben gegen mich auf." Das sagt Bau- und Gesellschaftslöwe Richard "Mörtel" Lugner (90) über Jane Fonda (85) – die Frau, die er für viel Geld hat aus New York einfliegen lassen, damit sie ihn am Donnerstag zum Wiener Opernball begleitet.

Doch Fonda, Hollywood-Star, Fitness-Ikone und Klimaaktivistin, macht es ihm seit ihrer Landung nicht gerade leicht. Im Gegenteil: Der Diva-Alarm spitzt sich zu, die Allüren nehmen weiter zu. Platzt jetzt etwa der lang und minutiös geplante Opernball-Auftritt?

Neuer Ärger um Jane Fonda: Hollywood-Ikone will nicht mit Richard Lugner tanzen

Der Reihe nach: Nach ihrer Landung in Wien weigerte sich Jane Fonda, in die Limousine zu steigen (aus Klimaschutzgründen), sagte danach alle Termine und Abendessen-Reservierungen ab (aus Eitelkeitsgründen, weil ihr Maskenbildner erst am frühen Dienstagabend eingeflogen werden sollte) – und ging allein auf Museums-Tour.

Am Dienstag setzte sich der Ärger im Dreivierteltakt fort. Ihre Managerin Debra erklärte, dass sie als Fondas Begleitung einen Hosenanzug auf dem Opernball tragen wird. Doch im Hosenanzug wird sie bei dem strengen Dresscode nicht reingelassen. Also sagte die Managerin ihren Besuch ab. Jetzt soll der Maskenbildner die Hollywood-Schauspielerin begleiten.

"Sie ist eine Rebellin": Lugner über Jane Fonda (hier am Dienstag in Wien). © privat

Jane Fonda erklärte Gastgeber und Sponsor Lugner derweil, dass sie nicht mit ihm tanzen wird.

Mörtel Lugner pocht auf Vertrag mit Jane Fonda: "Den muss sie auch einhalten"

Mörtel zur AZ: "Es wird wohl leider kein Tänzchen mit mir geben. Ich glaube, sie hat sich das alles ganz anders vorgestellt. Jane Fonda dachte, dass ich sie in die Oper einlade. Nicht zu einem Opernball. Ja, mei, aber den Vertrag hat sie unterschrieben – und den muss sie auch einhalten."

Zumindest der Frack sitzt: Richard "Mörtel" Lugner. © API

Steht ein gemeinsamer Tanz nicht im Vertrag? Mörtel Lugner dazu: "Naa, das steht nur als 'eventuell' im Vertrag, nicht als Pflicht. Aber vielleicht kann die Atmosphäre vor Ort Jane Fonda noch spontan begeistern – und wir tanzen doch noch zusammen. Zwei Stunden wird sie jedenfalls auf dem Opernball sein."

Er bleibt also Optimist – und sagt entspannt: "Sie ist halt eine ewige Rebellin, ich mach den ganzen Zirkus seit über 30 Jahren, da bringt mich auch Jane Fonda nicht aus der Fassung."

Zur Stärkung seiner Abwehrkräfte und seines Nervensystems hat sich Mr. Opernball nochmal in eine Kältekammer begeben: "Ich war bei minus 112 Grad für zwei Minuten und zehn Sekunden da drinnen. Jetzt bin ich abgehärtet, egal, was noch passieren mag."