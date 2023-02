Neue Frisur für Gloria-Sophie Burkandt: Söder-Tochter zeigt sich als Blondine

Bye, bye, brünett – Gloria-Sophie Burkandt hat sich mal wieder an eine radikale Typveränderung getraut. Welche Frisur trägt die Tochter von Ministerpräsident Markus Söder jetzt?

So schaut Gloria-Sophie Burkandt, Tochter von Markus Söder, aktuell nicht mehr aus.

Ein Model sollte in seinem Look wandelbar sein, aber auch nicht zu viel riskieren. Das scheint Gloria-Sophie Burkandt jedoch wenig zu interessieren, denn bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate hat sie ihr Aussehen rigoros verändert. Im August 2022 trennte sie sich von ihrer langen Mähne, jetzt wagt sie eine komplette Typveränderung und setzt auf strahlendes Blond.

Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt zeigt ihre neue Frisur

Auf Instagram lässt die Tochter von Markus Söder ihre Fans an ihrem neuen Look teilhaben. "Ich habe mich neudefiniert und gelernt authentisch zu leben", schreibt sie zu einem kurzen Reel, in dem sie als Blondine zu sehen ist.

Für ihre Follower ist der Abschied von ihrem brünetten Haar gut zu verkraften, Gloria-Sophie Burkandt erhält viele Komplimente. "Sieht echt mega aus! Nicht jede Brünette kann blond tragen", lautet ein Kommentar dazu. Ein weiterer Fan schreibt: "Du siehst immer fantastisch aus! Du strahlst von innen heraus."

Doppelgängerin von Verena Kerth? Söder-Tochter sieht aus wie Dschungelcamperin

Mit ihrem platinblonden Haar sieht die Söder-Tochter aktuell einer anderen VIP-Dame sehr ähnlich: Verena Kerth. Verwechslungsgefahr auf dem roten Teppich dürfte aber nicht bestehen, denn die Verlobte von Marc Terenzi hat inzwischen selbst eine Typveränderung vorgenommen. Statt ihrer hellen Mähne trägt sie ihr Haupt nun braun. Und auch der Mann an ihrer Seite ist nach einem kurzen Blond-Intermezzo wieder zurück zu Schwarz gewechselt.

Ob bei Gloria-Sophie Burkandt auch ein Mann der Grund für neue Farbe auf dem Kopf ist? Erst im Januar 2023 hatte sie die Trennung von ihrem damaligen Freund nach wenigen Monaten Beziehung bekannt gegeben. Über einen neuen Partner an ihrer Seite ist aktuell aber nichts bekannt.